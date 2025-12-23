EE. UU. destruyó otra lancha ligada al narcotráfico en el Pacífico, el ataque dejó un muerto

Estados Unidos destruyó este lunes una nueva embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, en un operativo que dejó una persona muerta, informó el Comando Sur estadounidense.
Según las autoridades, se trataba de una lancha “de bajo perfil”, intervenida en aguas internacionales. El Comando Sur confirmó la destrucción de la embarcación y la muerte de uno de sus ocupantes, sin entregar mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre la carga que transportaba.