EE. UU. destruyó otra lancha ligada al narcotráfico en el Pacífico, el ataque dejó un muerto

Según las autoridades, se trataba de una lancha “de bajo perfil”, intervenida en aguas internacionales. El Comando Sur confirmó la destrucción de la embarcación y la muerte de uno de sus ocupantes, sin entregar mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre la carga que transportaba.

Estados Unidos destruyó este lunes una nueva embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, en un operativo que dejó una persona muerta, informó el Comando Sur estadounidense.

El operativo se produjo el mismo día en que el presidente Donald Trump sugirió que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “sería inteligente” si abandonara el poder, y lanzó críticas contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó como un “alborotador”.

Lea también: Trump volvió a arremeter contra Petro tras lanzarle contundente advertencia: “No es amigo de EE. UU. Es un tipo malo”

Tanto Petro como Maduro han cuestionado en reiteradas ocasiones este tipo de operativos en el Pacífico Oriental y el Caribe, al considerar que constituyen posibles “ejecuciones extrajudiciales”. Uno de estos casos fue elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la muerte de un pescador durante un operativo ejecutado en septiembre.

De acuerdo con cifras oficiales, Estados Unidos ha destruido más de 30 lanchas en operativos similares, acciones que han dejado más de un centenar de personas muertas. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han revelado las identidades de las víctimas ni precisado la cantidad de narcóticos que, según sus informes, transportaban las embarcaciones intervenidas.