EE. UU. negó política de hambre en Gaza y acusó a la ONU de exagerar criterios de hambruna

Estados Unidos calificó este miércoles de “falsedad” que exista “una política de (crear) hambre” en Gaza por parte del Gobierno de Israel. La declaración fue hecha por Dorothy Shea, representante interina de Washington ante la ONU, durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la cuestión palestina.
Shea, sin mencionarla directamente, se refirió a la declaración oficial de Naciones Unidas realizada el pasado sábado, en la que se afirmó que el tercio norte de Gaza se encuentra en situación de hambruna —con casi 500.000 personas afectadas— debido a las restricciones impuestas por Israel.