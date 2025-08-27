EE. UU. negó política de hambre en Gaza y acusó a la ONU de exagerar criterios de hambruna

Estados Unidos calificó este miércoles de “falsedad” que exista “una política de (crear) hambre” en Gaza por parte del Gobierno de Israel. La declaración fue hecha por Dorothy Shea, representante interina de Washington ante la ONU, durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la cuestión palestina. Shea, sin mencionarla directamente, se refirió a la declaración oficial de Naciones Unidas realizada el pasado sábado, en la que se afirmó que el tercio norte de Gaza se encuentra en situación de hambruna —con casi 500.000 personas afectadas— debido a las restricciones impuestas por Israel.

La diplomática estadounidense rechazó esa versión y aseguró que, desde el inicio de la guerra en Gaza hace 22 meses, “Israel ha permitido que entre en Gaza la cantidad sin precedentes de más de dos millones de toneladas”. Añadió, además que su país trabaja “estrechamente con el Gobierno de Israel para incrementar el volumen de ayuda sin beneficiar a Hamás”. Shea también se hizo eco de la acusación israelí de que la ayuda humanitaria distribuida por la ONU suele terminar en manos de saqueadores enviados por Hamás, una afirmación que el organismo internacional ha desmentido de forma reiterada.