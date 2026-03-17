EE. UU. habría pedido salida de Díaz-Canel para negociar con Cuba, según New York Times

El gobierno de Donald Trump habría solicitado a Miguel Díaz-Canel que abandone el poder como condición para lograr avances significativos en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, según fuentes cercanas a los diálogos del diario estadounidense The New York Times.
De acuerdo con al menos cuatro personas familiarizadas con las conversaciones, la administración estadounidense estaría buscando presionar cada vez más la salida del actual mandatario cubano, aunque sin promover un cambio total de régimen. La intención sería mantener la estructura del gobierno comunista —y que sea el propio pueblo cubano quien decida más adelante—, pero sin Díaz-Canel al frente.
Las fuentes aseguran que Washington ha transmitido a los negociadores cubanos que la permanencia del mandatario es un obstáculo para avanzar en acuerdos, que justamente durante la semana pasada Díaz-Canel admitió estar teniendo con Estados Unidos.
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