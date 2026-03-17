EE. UU. habría pedido salida de Díaz-Canel para negociar con Cuba, según New York Times

El gobierno de Donald Trump habría solicitado a Miguel Díaz-Canel que abandone el poder como condición para lograr avances significativos en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, según fuentes cercanas a los diálogos del diario estadounidense The New York Times. De acuerdo con al menos cuatro personas familiarizadas con las conversaciones, la administración estadounidense estaría buscando presionar cada vez más la salida del actual mandatario cubano, aunque sin promover un cambio total de régimen. La intención sería mantener la estructura del gobierno comunista —y que sea el propio pueblo cubano quien decida más adelante—, pero sin Díaz-Canel al frente. Las fuentes aseguran que Washington ha transmitido a los negociadores cubanos que la permanencia del mandatario es un obstáculo para avanzar en acuerdos, que justamente durante la semana pasada Díaz-Canel admitió estar teniendo con Estados Unidos. Le recomendamos leer: ¿Podrá Donald Trump acabar con el régimen cubano?

¿Qué buscaría este movimiento?

Dentro de la administración Trump, algunos funcionarios consideran que la salida de Díaz-Canel facilitaría reformas económicas estructurales, al ser visto como un dirigente de línea dura poco dispuesto a impulsar cambios. De concretarse, esta medida representaría el primer gran remezón político derivado de las negociaciones bilaterales iniciadas, según el diario, ya hace algunos meses. Le puede interesar: ¿EE. UU. intentará el “Venezuela 2.0”? Revelan conversaciones secretas con el círculo de Castro en Cuba Además, supondría una victoria simbólica para Trump, quien podría presentar el hecho como la caída de otro líder de izquierda en la región, tras lo que ocurrió en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Sin embargo, la estrategia podría no satisfacer a sectores más conservadores del exilio cubano en Estados Unidos, que reclaman transformaciones políticas más profundas en la isla. En paralelo, Washington también estaría presionando por la liberación de presos políticos y la salida de funcionarios vinculados a la vieja guardia del castrismo, así como por una mayor apertura de la economía cubana a empresas estadounidenses. Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido comentarios oficiales sobre estas versiones.

La ofensiva estadounidense

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha sido uno de los funcionarios más cercanos a Trump que ha liderado la campaña de ese país contra el régimen cubano. En una rueda de prensa, desde el despacho Oval en la Casa Blanca, Rubio aseguró que “el embargo está ligado a un cambio político en la isla”.

Es más, aseguró que esto se da porque “su economía no funciona” y que ha sobrevivido gracias “a subsidios, primero de la Unión Soviética y ahora de Venezuela”. Y justamente ahora que ya no reciben subsidios, particularmente de Venezuela, “están en serios problemas”. Estas declaraciones se dan a tan solo unas horas de que el diario The New York Times diera a conocer que se estaría exigiendo la salida, bajo diálogo, de Díaz-Canel. Lea también: Terremoto sacudió a Cuba en medio del apagón y las advertencias de Trump Bloque de preguntas y respuestas