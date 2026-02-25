Ella era doña Cecilia, la mujer que murió reclamando un medicamento en dispensario de la Nueva EPS

Cecilia Quintero falleció frente a los demás usuarios que aguardaban su medicamento en un punto de dispensación de la Nueva EPS. Previamente, había manifestado en un video su inconformidad con la atención recibida en una droguería Cafam, pues aseguró que desde septiembre de 2025 no le entregaban los pañales ni la metadona para su hijo en silla de ruedas.

Doña Cecilia, quien vestía una blusa rosada, lentes y tapabocas, explicó en el video que ya había dialogado con una funcionaria del punto de dispensación ubicado en el barrio Los Caobos, en Cúcuta, pero que le informaron que no le suministrarían los pañales correspondientes al mes. “He visto y me consta que venden medicamentos de uso institucional por fuera y los sacan de las farmacias”, denunció.

La adulta mayor, de setenta años, relató además que su esposo padece problemas vasculares y fue sometido a una cirugía cardíaca, situación que lo obliga a tomar un fármaco llamado rivaroxabán. “A él tampoco le quieren entregar la propafenona, que es vital para la arritmia cardíaca. ¡Y si no la toma, se muere!”, agregó doña Cecilia visiblemente alterada, afirmando además ser una paciente con problemas renales. “Llevo seis meses sin la eritropoyetina y siempre me dicen que no hay”, sostuvo.