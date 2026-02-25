x

Sin su líder defensivo pero con los goleadores Morelos y Arango, Nacional visita hoy a Santa Fe; lista de convocados

El equipo antioqueño jugará el partido por la quinta fecha de la Liga, el cual estaba aplazado. El duelo comenzará a las 7:00 de la noche en el Estadio El Campín.

  • Juan Manuel Rengifo (izquierda) y Cristian Arango, entre los convocados de Nacional para el duelo ante Santa Fe. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 2 horas
bookmark

Sin William Tesillo, su líder en la zona defensiva, pero con Alfredo Morelos y Cristian “Chicho” Arango comandando el frente de ataque, Atlético Nacional se medirá este miércoles (7:00 p.m.) como visitante en el estadio El Campín a Santa Fe, en duelo correspondiente a la quinta fecha de la Liga Betplay 1-2026 y que estaba aplazado por el mal estado del césped en el que se encontraba el escenario capitalino.

Según reportó el cuerpo médico del equipo antioqueño, Tesillo sufre una contusión en la pierna derecha y ya comenzó trabajos de readaptación en campo.

En exclusiva: La otra cara de Alfredo Morelos: “Yo sé lo que es no tener nada”

Entre tanto, el equipo que dirige Diego Arias y que viene de ganar 3-0 ante Alianza con un tanto de Arango y doblete de Morelos, tampoco contará en suelo bogotano con el portero Kevin Cataño, el defensor Samuel Velásquez y el delantero Juan Bauzá, por temas médicos.

En la línea de zagueros, Arias podría contar con Simón García o César Haydar.

De 269 partidos en su historial, Nacional ha triunfado 113 ante Santa Fe, que se ha impuesto en 77 ocasiones, mientras que igualaron en 79.

Además, las dos veces que Nacional visitó a Santa Fe en la capital del país en 2025 resultaron en una victoria y un empate.

La igualdad fue el 12 de febrero, en el juego de la cuarta fecha de la fase regular. Entre tanto, el 12 de junio, en la jornada 4 de los cuadrangulares, los paisas se impusieron 1-2.

Los convocados del elenco antioqueño, que solo ha perdido un partido como visitante (1-0 contra Deportivo Cali) en este torneo y por la séptima fecha, son los siguientes:

Porteros: David Ospina - Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo

Defensas: Simón García, César Haydar, Néider Parra, Andrés Román, Milton Casco y Róbinson García.

Centrocampistas: Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona y Matías Lozano.

Delanteros: Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez, Alfredo Morelos y Cristian Arango.

Nacional, que tiene otros dos partidos aplazados (ante Junior y Jaguares) es quinto en la tabla de posiciones con 12 puntos. Lidera Internacional de Bogotá con 17 unidades.

Siga leyendo: Así fue el encuentro de Cristian Arango con su abuela tras cumplirle el sueño con Atlético Nacional

Liga Betplay

