EE.UU. anuncia sanciones contra ministros y servicio de inteligencia cubanos

Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra ministros, miembros de la cúpula militar y los servicios de inteligencia cubanos, como parte de su política de presión sobre la isla comunista.
“He designado a 11 jerarcas del régimen cubano y a tres organizaciones gubernamentales, incluidos funcionarios del gobierno y figuras militares vinculadas al aparato de seguridad de Cuba, muchos de los cuales son responsables de, o han participado en, la represión del pueblo cubano”, explicó el secretario de Estado, Marco Rubio.
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Entre los sancionados están los ministros de Energía, de Justicia, de Comunicaciones y el presidente de la Asamblea Nacional.
También entran en la lista el viceministro de las Fuerzas Armadas, los jefes del Ejército Oriental y Central, el jefe de la contrainteligencia militar así como la Dirección General de Inteligencia.
Las sanciones impiden a esos funcionarios y entidades entablar ningún tipo de relación económica con una contraparte estadounidense.