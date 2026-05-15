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Estados Unidos busca procesar judicialmente a Raúl Castro a sus 94 años

La posible imputación de cargos contra el hermano del líder de la Revolución Cubana se daría en medio de la profunda crisis entre las dos naciones impulsada por las sanciones de Trump.

  • El presidente Donald Trump ha manifestado su deseo de acabar con el régimen cubano y ya tendría una estrategia para procesar al hermano de Fidel, Raúl Castro. Fotos: AFP y Getty Images
    El presidente Donald Trump ha manifestado su deseo de acabar con el régimen cubano y ya tendría una estrategia para procesar al hermano de Fidel, Raúl Castro. Fotos: AFP y Getty Images
Agencia AFP
hace 2 horas
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Estados Unidos quiere imputar al expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, en medio de la creciente presión de Washington sobre el gobierno comunista de la isla.

Según CBS News, que cita a funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, la posible imputación se centraría en el derribo en 1996 de dos aviones civiles tripulados por pilotos anticastristas.

Lea también: ¿Podrá Donald Trump acabar con el régimen cubano?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP.

Una imputación contra Castro, hermano del fallecido líder cubano Fidel Castro, supondría un giro inesperado en la crisis cada vez más profunda en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

El país sufre cortes constantes de electricidad provocados por el bloqueo de combustible impuesto por Donald Trump, quien ha repetido en varias ocasiones que quiere derrocar al gobierno comunista en Cuba.

Inclusive, a finales de enero, el presidente republicano firmó un decreto que establece que Cuba, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una “amenaza excepcional” para Estados Unidos.

Raúl Castro, que sucedió a su hermano como presidente, supervisó el histórico acercamiento con Estados Unidos en 2015 bajo la presidencia de Barack Obama, que Trump revocó más tarde.

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En plena crisis bilateral, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó precisamente el jueves a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios cubanos, según las autoridades de la isla.

Dichas autoridades afirmaron que el encuentro debe propiciar un diálogo político entre ambas partes.

Siga leyendo: ¿Quién es “El Cangrejo”, el nieto de Raúl Castro que aparece en el centro de los contactos con EE. UU.?

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