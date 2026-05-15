Estados Unidos busca procesar judicialmente a Raúl Castro a sus 94 años

Estados Unidos quiere imputar al expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, en medio de la creciente presión de Washington sobre el gobierno comunista de la isla.

Según CBS News, que cita a funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, la posible imputación se centraría en el derribo en 1996 de dos aviones civiles tripulados por pilotos anticastristas.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP.

Una imputación contra Castro, hermano del fallecido líder cubano Fidel Castro, supondría un giro inesperado en la crisis cada vez más profunda en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

El país sufre cortes constantes de electricidad provocados por el bloqueo de combustible impuesto por Donald Trump, quien ha repetido en varias ocasiones que quiere derrocar al gobierno comunista en Cuba.

Inclusive, a finales de enero, el presidente republicano firmó un decreto que establece que Cuba, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una “amenaza excepcional” para Estados Unidos.