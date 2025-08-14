Marco Rubio confirma despliegue de tropas de EE. UU. en Caribe para perseguir narcos

Un importante anuncio hizo este jueves el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sobre operaciones militares en Latinoamérica. El funcionario confirmó que habrá despliegue de tropas de ese país en el mar Caribe para perseguir narcotraficantes latinoamericanos.
Rubio aseguró que “es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y son grupos que están operando en aguas internacionales con impunidad”.