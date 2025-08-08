x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Presidenta de México dice que no tiene evidencias de nexos de Nicolás Maduro con el cartel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos aumentó la recompensa por narcotráfico en contra del presidente de Venezuela.

  • El nuevo afiche de recompensa de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. FOTO: Cortesía DEA
    El nuevo afiche de recompensa de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. FOTO: Cortesía DEA
Agencia AFP
08 de agosto de 2025
bookmark

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que su gobierno no tiene pruebas de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tenga nexos con el cártel de Sinaloa, como afirmó Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump aumentó el jueves a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Maduro, al que acusa de utilizar organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa “para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.

“Si tienen alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.

“Es la primera vez que oímos ese tema, no hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso”, añadió.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que Maduro “es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo” y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

La funcionaria agregó que el gobierno estadounidense ha incautado hasta la fecha 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro “y sus cómplices”.

En respuesta, el gobierno venezolano calificó de “patética” la declaración de Bondi.

“Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto”, dijo el canciller venezolano Yván Gil, en un mensaje de Telegram.

Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).

En 2020, Washington acusó formalmente a Maduro de “narcoterrorismo” y conspiración para traficar drogas y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera capturarlo.

La administración del expresidente demócrata Joe Biden subió la recompensa a 25 millones de dólares, la misma que ahora está en US$50 millones.

Le puede interesar: Estados Unidos aumentó a 25 millones de dólares la recompensa contra Nicolás Maduro y las sanciones a su círculo de poder

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida