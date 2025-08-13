x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Marco Rubio acusa a Petro de “errático” y advierte sobre inestabilidad en Colombia

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, expresó su “profunda preocupación” por la situación política y de seguridad en Colombia, cuestionando el liderazgo del presidente Gustavo Petro. Sus declaraciones se dan en medio de la conmoción nacional por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

  • El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio se refirió a diversos aspectos de la gestión del mandatario colombiano, Gustavo Petro, en una reciente entrevista para el podcast Sid & Friends in the Morning. Imagen: Captura de video, redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a lanzar duras críticas contra el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien calificó como “un tipo bastante errático en sus decisiones y acciones”. En entrevista para el podcast Sid & Friends in the Morning, Rubio advirtió que bandas narcotraficantes “operan con impunidad desde Venezuela, proyectando su poder hacia Colombia y desestabilizando al país”.

Puede leer: “La democracia está en riesgo”: 125 instituciones hacen dura advertencia a través de sentida carta a los colombianos

Rubio afirmó que sería “trágico” retroceder después de los avances logrados en las últimas décadas en materia de seguridad. Recordó que en los años 90 Colombia estuvo “al borde del colapso” y que recuperar el control frente a los cárteles costó años de esfuerzo y cooperación internacional. “La sola idea de que se revierta por violencia política o narcotráfico es desgarradora”, dijo.

El jefe de la diplomacia estadounidense también manifestó inquietud por las elecciones presidenciales de 2026, instando a que instituciones como el Ejército, el Congreso y el Poder Judicial “no participen en este juego que está ocurriendo” y que permitan que el país “vuelva al camino en el que estaba”.

En sus declaraciones, Rubio también se refirió a la reciente muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asegurando que Estados Unidos “se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”. Recordó que la familia del político ha sido víctima de la violencia desde hace décadas, incluido el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay.

Lea también: Delegación de senadores estadounidenses visitará Colombia esta semana; se reunirán con Petro y partidos

El cruce de palabras con Petro se produce en un contexto de tensiones bilaterales derivadas de la crisis en Venezuela y las acusaciones de narcotráfico contra Nicolás Maduro. Rubio ha sido un crítico constante de la postura de Petro hacia Caracas, mientras que el mandatario colombiano respondió acusando a Washington de respaldar un “genocidio” en Gaza y defendiendo su gestión frente a las críticas.

En paralelo, una delegación bipartidista del Congreso de EE. UU., encabezada por el republicano Bernie Moreno y el demócrata Rubén Gallego, visita Colombia entre el 11 y el 15 de agosto para fortalecer la cooperación en seguridad, inversión y lucha contra el crimen organizado. La comitiva se reunirá con Petro, congresistas y empresarios en Bogotá y Cartagena, y aprovechará su estancia para presentar sus respetos a Uribe Turbay.

