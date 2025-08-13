Marco Rubio acusa a Petro de “errático” y advierte sobre inestabilidad en Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a lanzar duras críticas contra el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien calificó como “un tipo bastante errático en sus decisiones y acciones”. En entrevista para el podcast Sid & Friends in the Morning, Rubio advirtió que bandas narcotraficantes “operan con impunidad desde Venezuela, proyectando su poder hacia Colombia y desestabilizando al país”. Puede leer: “La democracia está en riesgo”: 125 instituciones hacen dura advertencia a través de sentida carta a los colombianos Rubio afirmó que sería “trágico” retroceder después de los avances logrados en las últimas décadas en materia de seguridad. Recordó que en los años 90 Colombia estuvo “al borde del colapso” y que recuperar el control frente a los cárteles costó años de esfuerzo y cooperación internacional. “La sola idea de que se revierta por violencia política o narcotráfico es desgarradora”, dijo.

El jefe de la diplomacia estadounidense también manifestó inquietud por las elecciones presidenciales de 2026, instando a que instituciones como el Ejército, el Congreso y el Poder Judicial “no participen en este juego que está ocurriendo” y que permitan que el país “vuelva al camino en el que estaba”.

En sus declaraciones, Rubio también se refirió a la reciente muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asegurando que Estados Unidos “se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”. Recordó que la familia del político ha sido víctima de la violencia desde hace décadas, incluido el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay.

Lea también: Delegación de senadores estadounidenses visitará Colombia esta semana; se reunirán con Petro y partidos El cruce de palabras con Petro se produce en un contexto de tensiones bilaterales derivadas de la crisis en Venezuela y las acusaciones de narcotráfico contra Nicolás Maduro. Rubio ha sido un crítico constante de la postura de Petro hacia Caracas, mientras que el mandatario colombiano respondió acusando a Washington de respaldar un “genocidio” en Gaza y defendiendo su gestión frente a las críticas.