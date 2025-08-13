Marco Rubio acusa a Petro de “errático” y advierte sobre inestabilidad en Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a lanzar duras críticas contra el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien calificó como “un tipo bastante errático en sus decisiones y acciones”. En entrevista para el podcast Sid & Friends in the Morning, Rubio advirtió que bandas narcotraficantes “operan con impunidad desde Venezuela, proyectando su poder hacia Colombia y desestabilizando al país”.
Rubio afirmó que sería “trágico” retroceder después de los avances logrados en las últimas décadas en materia de seguridad. Recordó que en los años 90 Colombia estuvo “al borde del colapso” y que recuperar el control frente a los cárteles costó años de esfuerzo y cooperación internacional. “La sola idea de que se revierta por violencia política o narcotráfico es desgarradora”, dijo.