x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Joaquín Guzmán López, otro hijo de ‘El Chapo’, se declaró culpable por narcotráfico en EE. UU.

La justicia lo acusó de haber formado con sus tres hermanos el grupo conocido como “Los Chapitos”, que retomó las actividades de ‘El Chapo’, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019.

  • Washington acusó al cartel de Sinaloa de introducir fentanilo en Estados Unidos, donde esa droga ha provocado decenas de miles de muertos por sobredosis en los últimos años. FOTO: DEA
    Washington acusó al cartel de Sinaloa de introducir fentanilo en Estados Unidos, donde esa droga ha provocado decenas de miles de muertos por sobredosis en los últimos años. FOTO: DEA
  • Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, decidieron hacer negociaciones para colaborar con las autoridades de Estados Unidos. FOTO: DEA y Cortesía
    Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, decidieron hacer negociaciones para colaborar con las autoridades de Estados Unidos. FOTO: DEA y Cortesía
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del célebre narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable este lunes 1 de diciembre de cargos de narcotráfico ante un tribunal estadounidense, meses después de que su hermano Ovidio llegara a un acuerdo judicial similar, informaron medios locales.

Le puede interesar: Asia devastada: más de mil muertos tras catastróficas inundaciones en Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia

El acusado compareció ante un tribunal federal de Chicago a primera hora de la tarde de este lunes y cambió su declaración anterior en el caso, según el Chicago Tribune.

Tras su detención en Texas en julio de 2024, Guzmán López había negado ser culpable de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cartel de Sinaloa.

La justicia estadounidense lo acusa de haber formado con sus tres hermanos la facción del cartel conocida como “Los Chapitos”. Ese grupo retomó las actividades del ‘Chapo’, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019.

La policía detuvo a Guzmán López, de 39 años, después de que aterrizara en Texas en una avioneta con el cofundador del cartel, Ismael “el Mayo” Zambada.

El secuestro de Zambada para colaborar y tener “cierta indulgencia”

Al declararse culpable, Guzmán López confirmó por primera vez que había engañado a Zambada para secuestrarlo, diciéndole que necesitaba ayuda para resolver una disputa, indicó el Chicago Tribune.

El hijo de ‘El Chapo’ admitió en su declaración de culpabilidad que había raptado a Zambada, entonces uno de los hombres más buscados del mundo, “con la esperanza” de obtener cierta indulgencia por parte del gobierno estadounidense, añadió el diario. Estados Unidos negó haber participado en el plan para llevar a Zambada a su territorio.

Pero el fiscal federal adjunto Andrew Erskine señaló que, a cambio de la cooperación continua de Guzmán López, los fiscales recomendarán una pena inferior a la cadena perpetua obligatoria, de acuerdo con el periódico.

Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, decidieron hacer negociaciones para colaborar con las autoridades de Estados Unidos. FOTO: DEA y Cortesía
Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, decidieron hacer negociaciones para colaborar con las autoridades de Estados Unidos. FOTO: DEA y Cortesía

Su hermano, Ovidio Guzmán López, detenido sin derecho a fianza tras su extradición de México a Estados Unidos en 2023, se declaró culpable de cargos similares en Nueva York el pasado mes de julio.

Tras el arresto de Zambada, de 77 años, y de Guzmán López, se han multiplicado los enfrentamientos entre “Los Chapitos” y la facción del veterano capo por el control del cartel de Sinaloa. La guerra interna ha dejado unos 1.200 muertos en México y cerca de otros 1.400 desaparecidos, según datos oficiales.

Washington acusa al cartel de Sinaloa de introducir fentanilo en Estados Unidos, donde esa droga ha provocado decenas de miles de muertos en los últimos años.

También le puede interesar: Una llamada, el ultimátum y la presión militar: lo que dejan ver los acercamientos entre Trump y Maduro

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida