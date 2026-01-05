Los homicidios en El Salvador cayeron a su nivel más bajo, según el gobierno

El Salvador cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que lleva registros como resultado de su guerra contra las pandillas, aseguró este lunes el gobierno.

Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele lleva adelante una ofensiva contra esos grupos amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en violaciones de derechos humanos.

Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la tasa de asesinatos cayó a 1,3 casos por cada 100.000 habitantes el año pasado, frente a 1,9 de 2024.

Además, los 82 homicidios cometidos en 2025 fueron “resueltos”, declaró el funcionario a la prensa. Estos datos “nos permiten decir ahora con propiedad (...) que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, sostuvo Villatoro.

La tasa de homicidios en El Salvador llegó a 106 casos por 100.000 habitantes en 2015, debido a lo cual era considerado uno de los países sin guerra más violentos del mundo.

El ministro destacó que durante 2025 las autoridades lograron “neutralizar y seguir derrotando” a las pandillas, a las que catalogó como el “enemigo más grande” que tenía el país.