Elecciones Perú: la derechista Fujimori obtiene ventaja sobre Sánchez a una semana de la segunda vuelta presidencial

La candidata derechista Keiko Fujimori aventaja con estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez a una semana del balotaje presidencial en Perú, un empate técnico que presagia un reñido resultado, según una encuesta publicada el domingo.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene un 38% de las preferencias de voto, un punto menos que en el anterior sondeo de hace diez días, y Sánchez se mantiene con un 35%, señala la encuesta de Ipsos difundida por el diario Perú 21.

“Hay un empate estadístico, la situación no esta definida, hay una pequeña diferencia a favor de Keiko de tres puntos en la encuesta. Esto se puede definir en la semana”, dijo a la AFP Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos, al referirse al margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

Lea también: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta?

En la segunda vuelta del 7 de junio, un 12% votaría en blanco o nulo y otro 15% aún no definió su opción electoral, según la encuesta. En Perú el voto es obligatorio. Fujimori, del partido Fuerza Popular, ganó la primera ronda con el 17% de los votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, pasó al balotaje con el 12%, según el Jurado Nacional de Elecciones.

La elección del 11 de abril estuvo marcada por una fuerte fragmentación, con un récord de 35 candidatos presidenciales, fallos logísticos y denuncias de fraude.