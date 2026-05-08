El papa viste a la moda: la foto viral de León XIV usando Nike en su primer aniversario de papado

Una escena de apenas unos segundos bastó para convertir al papa León XIV en tendencia global. En el tráiler del documental “Leone a Roma”, producido por Vatican News para conmemorar el primer aniversario de su pontificado, el pontífice aparece caminando con sotana blanca mientras asoman unos tenis Nike blancos de suela baja, alejados de los tradicionales zapatos asociados históricamente al Vaticano. La imagen se viralizó en redes sociales, cuentas especializadas en cultura urbana y moda comenzaron a analizar el modelo exacto de las zapatillas e internautas comentaron el contraste entre la solemnidad papal y uno de los símbolos más reconocibles de la moda deportiva contemporánea. Entérese: “Es el amor el que debe triunfar, no la guerra”: el nuevo mensaje del papa León XIV en África

El papa León XIV apareció usando tenis Nike junto a sus vestiduras clericales en el documental “Leone a Roma”. La imagen se volvió viral en redes sociales. Foto: Vatican News.

Aunque en un principio algunos creyeron que se trataba de una fotografía manipulada, como ocurrió en 2023 con la falsa imagen del papa Francisco usando una chaqueta acolchada blanca generada con inteligencia artificial, esta vez la escena es completamente real y forma parte del documental oficial del Vaticano. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Imagen creada con inteligencia artificial del papa Francisco que se volvió viral en redes sociales en 2023. Foto: redes sociales.

Los tenis que luce León XIV parecen corresponder a unos Nike SB Force 58 Premium. El diseño sencillo, completamente blanco y con el clásico logo negro de la marca, se deja ver debajo de las vestiduras litúrgicas durante una caminata. En Colombia, este tipo de zapatillas son relativamente populares y fáciles de conseguir. Dependiendo de la referencia, edición y tienda, unos Nike Air Max pueden costar entre $350.000 y más de $900.000. Los modelos más básicos suelen rondar entre $400.000 y $550.000, mientras que versiones más exclusivas superan los $800.000 en comercios especializados.

Nike SB Force 58 Premium. Foto: Nike

Lo llamativo no es únicamente el calzado, sino el contexto. A lo largo de la historia, los pontífices han mantenido códigos de vestimenta estrictos dentro de la tradición de la Iglesia católica. Entre las prendas más representativas están la sotana blanca, la muceta sobre los hombros, la faja blanca, el solideo y los tradicionales zapatos rojos que durante siglos identificaron al papado. Sin embargo, León XIV parece haber optado por una imagen más cercana y relajada. La elección de unas zapatillas deportivas encaja también con otro rasgo conocido del pontífice, su afición por el tenis y los espacios menos ceremoniales dentro de su rutina diaria. Lea también: Personajes del año: Francisco y León XIV, los hombres que sostuvieron la fe del mundo

Y como era de esperarse, la reacción en redes sociales no tardó en explotar, una de las marcas más populares desde su cuenta de Instagram Complex Sneakers bromeó con un post y una frase celebrando la imagen del papa “Nike acaba de ser bendecida”. Además de comentarios de usuarios como “Edición Vatican Air”

¿De qué trata “Leone a Roma”? así es el documental que revela la vida de León XIV antes del papado

Este documental, producido por los periodistas Felipe Herrera-Espaliat, Salvatore Cernuzio y Tiziana Campisi, con motivo del primer aniversario de la elección del primer pontífice estadounidense de la historia, recorre los casi 19 años que Robert Francis Prevost vivió en la capital italiana antes de convertirse en Papa. La producción recoge testimonios de religiosos, amigos, estudiantes y miembros de la Curia que compartieron con él desde su llegada a Roma en 1981 procedente de Chicago. Lea también: ¿Intento de reconciliación? Marco Rubio visita el Vaticano tras tensión entre Trump y el papa León XIV Vatican News, explica que el documental muestra distintos momentos de su vida, desde sus años como joven diácono agustino en el Colegio Internacional Santa Mónica hasta sus responsabilidades como Prior General de la Orden de San Agustín y prefecto del Dicasterio para los Obispos. También aparecen recuerdos de viajes, encuentros pastorales, celebraciones religiosas y momentos cotidianos que ayudan a construir una imagen más íntima del actual líder de la Iglesia católica.

León XIV celebra su primer año de pontificado

Durante una visita al santuario de Pompeya, el Papa recordó el día de su elección y afirmó: “Exactamente hace un año, cuando me fue confiado el ministerio de Sucesor de Pedro, era precisamente el día de la Súplica a la Virgen del Santo Rosario de #Pompeya. Por eso debía venir aquí, para poner mi servicio bajo la protección de la Virgen Santa”.

Su primer año al frente de la Iglesia ha estado marcado por llamados constantes a la paz, reformas dentro de la Curia romana y viajes internacionales a regiones de Oriente Medio y África. Desde aquel primer saludo “¡La paz esté con todos ustedes!” pronunciado desde el balcón de la Basílica de San Pedro tras el cónclave de 2025, León XIV ha intentado consolidar un pontificado cercano, de misión pastoral e incluso en la forma de vestir. Siga leyendo: El pontificado de León XIV: Un año de moderación opacado por la crisis con Trump Bloque de preguntas y respuestas