Por fin: iniciaron las obras del nuevo intercambio vial de Mayorca

Tras solucionar los inconvenientes por los cuales la Procuraduría General de la Nación había frenado las obras del intercambio vial de Mayorca a mediados de 2025, empezaron los trabajos en la Calle 50 Sur con avenida Las Vegas. Así lo anunciaron este martes 17 de febrero las alcaldías de Medellín, Envigado y Sabaneta, en conjunto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La inversión total supera los $58.700 millones, que incluyen contrato de obra e interventoría, y se espera que en poco menos de dos años, exactamente en 22 meses, la congestión vehicular que es pan de cada día en ese sector llegue a su fin.
Y es que, según los registros más actualizados, en horas pico, por la glorieta de Mayorca transitan casi 7.000 vehículos por hora, lo que para los habitantes del sur del Valle de Aburrá siempre se convierte en un dolor de cabeza.
“Este punto de Mayorca se volvió uno de los peores conflictos viales en el sur del área metropolitana. Ahora, vamos a hacer una obra que nos permitirá solucionar este conflicto, que beneficiará la calidad de vida de la gente. Esta obra es un símbolo en particular de la integración metropolitana, que es donde recobra fuerza una entidad como el Área Metropolitana y con mayor razón hay que cuidarla. Otros la saquearon, se sirvieron de ella, nosotros lo que estamos haciendo es que el Área sirva para la comunidad y ahí está la gran diferencia”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.