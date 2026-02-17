Por fin: iniciaron las obras del nuevo intercambio vial de Mayorca

Tras solucionar los inconvenientes por los cuales la Procuraduría General de la Nación había frenado las obras del intercambio vial de Mayorca a mediados de 2025, empezaron los trabajos en la Calle 50 Sur con avenida Las Vegas. Así lo anunciaron este martes 17 de febrero las alcaldías de Medellín, Envigado y Sabaneta, en conjunto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La inversión total supera los $58.700 millones, que incluyen contrato de obra e interventoría, y se espera que en poco menos de dos años, exactamente en 22 meses, la congestión vehicular que es pan de cada día en ese sector llegue a su fin. Lea más: Gobernación de Antioquia le “meterá mano” a la vía Uniminuto–Copacabana, ¿cuánto tardarán las obras? Y es que, según los registros más actualizados, en horas pico, por la glorieta de Mayorca transitan casi 7.000 vehículos por hora, lo que para los habitantes del sur del Valle de Aburrá siempre se convierte en un dolor de cabeza. “Este punto de Mayorca se volvió uno de los peores conflictos viales en el sur del área metropolitana. Ahora, vamos a hacer una obra que nos permitirá solucionar este conflicto, que beneficiará la calidad de vida de la gente. Esta obra es un símbolo en particular de la integración metropolitana, que es donde recobra fuerza una entidad como el Área Metropolitana y con mayor razón hay que cuidarla. Otros la saquearon, se sirvieron de ella, nosotros lo que estamos haciendo es que el Área sirva para la comunidad y ahí está la gran diferencia”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Lo que tendrá el nuevo intercambio vial de Mayorca

La obra consta de un puente de cinco luces en los límites entre Envigado y Sabaneta, que cumple con todos los estándares de sismo resistencia y durabilidad. Con cuatro carriles en el viaducto, se garantizará el flujo vehicular de sur a norte y viceversa en la avenida Las Vegas, y se estima que sea un proyecto que beneficie de manera directa a 560.000 habitantes.

Debajo de la estructura se conservará la actual glorieta, que tiene 150 metros de largo y 15 de ancho, y en la calle 50 Sur, que tiene conexión con el puente en la avenida Regional y río Aburrá-Medellín hacia Itagüí, no habrá deprimido y funcionará con controles semafóricos. “Esta es una obra que impacta la movilidad y mejora el espacio público, el metro cuadrado de cada ciudadano. Un proyecto que fue esperado por muchos años y que sin duda marca un hito para todos los habitantes del sur del Valle de Aburrá”, precisó la directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar. Cabe aclarar que la ejecución del proyecto está a cargo del municipio de Envigado, que destinará desde su administración $1.570 millones, y se espera tener listo y en marcha justo antes de diciembre de 2027. “Hace 10 años, Envigado ingresó al Área Metropolitana con la autorización del Concejo de entonces. Lo que hace que hicimos eso, el municipio ha recibido más de $600.000 millones que nunca los hubiera podido conseguir de otra forma. Hay una mala concepción de que Envigado es rico, y no lo es. Cuando empezamos a ver los grandes proyectos que se hacían en Medellín y en los municipios del Área metropolitana, realmente entendimos la necesidad de estar unidos. Hoy estamos acá en una obra de gran importancia para la seguridad, los peatones y la movilidad eficiente”, precisó Raúl Eduardo Cardona, alcalde de Envigado. Entérese: Con demoliciones avanzan las obras en el puente La Limona que une a Itagüí con Prado Por su parte, el alcalde de Sabaneta Álder James Cruz, detalló que “Para nadie es un secreto que uno de los problemas más grandes que tiene nuestra ciudad es el tema de la movilidad. Y lo venimos solucionando en una alianza estratégica que tenemos con el Área Metropolitana donde nosotros aportamos los predios y ellos colocan la plata para las obras. Esta es una obra integral que no solo solucionará el tránsito de los vehículos que circulan por este sector, sino que también generará importantes beneficios ambientales, deportivos y de espacio público efectivo”. Adicional al intercambio vial de Mayorca, se contempla la creación de 8.448 metros cuadrados de espacio público renovado, 1,2 kilómetros de ciclorrutas entre Envigado y Sabaneta y 900 metros de andenes para peatones y ciclistas.

¿Por qué el año pasado la Procuraduría pidió suspender el proceso?