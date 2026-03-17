Motociclistas quitaron a los indígenas que intentaron bloquear la glorieta de La Alpujarra, Medellín

Los indígenas ya completan más de 30 horas en los alrededores del centro administrativo La Alpujarra y en su intento para hacer sentir su presencia, bloquearon por unos minutos la glorieta aledaña. Sin embargo, la reacción de los motociclistas hizo que se levantara este cierre vehicular y que los manifestantes tuvieran que regresar al sitio inicial de protesta. Sobre las 10:50 de la mañana, más de 30 indígenas se ubicaron en el acceso sobre la glorieta sobre la calle 44 (San Juan), lo que llevó al cierre correspondiente. Pero 10 minutos después, los motociclistas comenzaron a pitarles y a lanzarles sus vehículos.

Ante esto, la Personería de Medellín y la Secretaría de Movilidad distrital tuvo que intervenir y antes de que la situación se tornara más violenta, hicieron que estos indígenas se tuvieran que quitar de la vía y con ello restablecer el paso vehicular en la zona a las 11:00 de la mañana. Esto se produce en el marco de las conversaciones que están sosteniendo líderes de las comunidades indígenas de San Pedro de Urabá y Mutatá con la Gobernación de Antioquia, en las cuales hay acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería de Medellín, la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional. Entérese: “No sabemos por qué estamos protestando, estamos cumpliendo órdenes”: indígena que llegó a La Alpujarra desde Tierralta, Córdoba A través de un comunicado, la administración departamental indicó que la mesa se instaló desde las 9:30 de la mañana, pero en la misma habría ausencia de algunos de los líderes de estas comunidades. Hasta el momento no habría mayores avances en los diálogos. “Las partes están revisando el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Gobernación de Antioquia en agosto de 2024, que, a la fecha, tienen positivos avances para las comunidades indígenas de todo el departamento. La Gobernación de Antioquia reitera su llamado para continuar avanzando”, señalaron desde la administración departamental.

Esta manifestación comenzó sobre las 5:00 de la mañana de este lunes, luego de que llegaran 12 buses provenientes del Urabá antioqueño y del departamento de Córdoba. Incluso uno de los indígenas aseguró que llegó desde Tierralta, Córdoba, y que no tenía claro por qué estaba protestando. “No sabemos por qué estamos protestando, estamos cumpliendo órdenes”, dijo. En ella están participando comunidades Embera Eyábida, Embera Dóbida, Embera Chamí, Guna Dule y Senú. Le puede interesar: Cierres viales en La Alpujarra por llegada de unos 500 indígenas en al menos 12 buses de la minga indígena El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, incluso manifestó en rueda de prensa que una de las peticiones de los indígenas era que les respondieran por 130 millones de pesos que les habría costado la movilización y la ubicación de dos docentes indígenas en esos territorios.

Por 10 minutos, los indígenas bloquearon la glorieta de La Alpujarra por el acceso de San Juan, lo que molestó a los motociclistas. FOTO: CAMILO SUÁREZ

En un comunicado de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), que estaría coordinando esta manifestación, indicaron que estarían buscando sostener conversaciones con el mandatario bajo el argumento de que durante los más de dos años que lleva Rendón en el poder, no había tenido acercamientos con ellos.

Esta versión fue desvirtuada por John Carupia, autoridad mayor del Consejo Departamental Indígena de Antioquia (Codian), desde donde señalaron que con la Gobernación se había llegado a unos acuerdos el año pasado, luego de una minga indígena, razón por la que no se unieron a esta protesta. Lea más: ¿Qué hay detrás de los 500 indígenas que se tomaron La Alpujarra? Así mismo, pidieron que, si había nuevos arreglos, se hicieran de manera integral para favorecer a todas las poblaciones indígenas del departamento y no solo a un colectivo en particular.

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