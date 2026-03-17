Gobierno decreta arancel del 35% para importaciones de acero y metal sin acuerdo comercial con Colombia

El Ministerio de Comercio expidió el Decreto 0264 de 2026 que impone un incremento arancelario del 35% para varios productos de los sectores siderúrgico y metalmecánico.

El documento argumenta que es una respuesta al aumento de importaciones a bajo costo provenientes de países sin acuerdos comerciales, entre ellos China, Rusia e India.

Cabe destacar que está era una petición de las empresas siderúrgicas nacionales. Esas compañías justifican que no pueden competir con los bajos precios —hasta 42% por debajo del mercado— que tiene el acero chino.

El arancel del 35% establecido por el Gobierno se aplicará a productos específicos de los sectores siderúrgico y metalmecánico, entre ellos barras, perfiles, tubos, alambres, manufacturas de alambre y alambre de púas. De acuerdo con el Artículo 1 del decreto, la medida cobija un total de 14 subpartidas arancelarias que estarán sujetas a este incremento.

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El Gobierno de Colombia justificó la imposición del impuesto aduanero a productos siderúrgicos y metalmecánicos como una medida estratégica para proteger un sector clave de la economía.

Según los considerandos del Decreto 0264 de 2026, esta industria es fundamental porque suministra insumos esenciales para sectores como la construcción, la infraestructura, la energía, el transporte y la transición energética.

Además, representa cerca del 10% del PIB industrial, lo que la convierte en un pilar dentro de la actividad productiva del país.

La decisión también se enmarca en la Política Nacional de Reindustrialización (CONPES 4129), que busca diversificar la economía y reducir la dependencia de sectores como el petróleo y el carbón.