Jaime Gilinski figura entre las 200 mayores fortunas del mundo con US$14.700 millones

La más reciente lista de multimillonarios del mundo publicada por Forbes volvió a incluir a varios empresarios colombianos entre las mayores fortunas del planeta.

El ranking reúne a los dueños de los patrimonios más grandes a nivel global y permite ver qué sectores concentran la mayor riqueza. En el caso colombiano, la banca y los servicios financieros siguen siendo protagonistas. El banquero Jaime Gilinski Bacal aparece en el puesto 196 con una fortuna estimada de US$14.700 millones. El empresario ha construido su patrimonio principalmente a través del negocio bancario y de inversiones en América Latina. En los últimos años ha ganado protagonismo por su participación accionaria en compañías del Grupo Empresarial Antioqueño, en especial en Grupo Nutresa y Grupo Sura, operaciones que marcaron uno de los movimientos corporativos más grandes en Colombia. Su grupo financiero tiene presencia en varios países de la región.

Llegada de Gilinski al negocio petrolero

Recientemente, el Grupo Gilinski anunció, a través de su filial Colden Investments S.A., que compró 20% de la compañía, con una inversión aproximada de US$107 millones, para adquirir más de 12,8 millones de acciones de la petrolera. A través del vehículo de inversión de la familia Gilinski, GeoPark tiene puesta la mira en varios frentes: el potencial acceso a Venezuela, la consolidación del mercado colombiano y la ampliación en Vaca Muerta, en Argentina, una de las principales formaciones de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Grupo Gilinski ya apuesta por la reapertura de la economía venezolana a través de su propiedad de Grupo Nutresa, el mayor productor de alimentos envasados ​​de consumo de América Latina, donde buscan inundar el mercado con galletas, helados y café.

Otros colombiano en la lista

Muy cerca en la clasificación está David Vélez, quien figura junto con su familia en el puesto 199 con una fortuna de US$14.500 millones. El empresario fundó en 2013 la fintech Nubank en Brasil, que se convirtió en uno de los bancos digitales más grandes del mundo y en uno de los casos de crecimiento más rápidos del sector financiero en América Latina. Vélez ha liderado la expansión de la compañía hacia diferentes mercados como México y Colombia. Con 44 años es el más joven entre los colombianos que aparecen en la lista.

Más abajo se ubica Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los empresarios más influyentes del país durante las últimas décadas. Forbes calcula su patrimonio en US$10.000 millones, posicionándolo en el lugar 341. Sarmiento es el principal accionista de Grupo Aval, conglomerado que controla varias entidades financieras como Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular. A sus 93 años sigue siendo una de las figuras centrales del sector bancario colombiano y uno de los empresarios que más ha influido en el desarrollo del sistema financiero del país.