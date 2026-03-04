Guerra entre EE. UU. e Irán ya habría costado más de US$1.000 millones, según estimaciones de Forbes

La nueva ofensiva militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán podría haber superado ya los US$1.000 millones en costos para los contribuyentes estadounidenses, de acuerdo con estimaciones citadas por Forbes.
Y la factura podría escalar hasta cerca de US$100.000 millones, dependiendo de la duración y la intensidad del conflicto.
La operación comenzó en la madrugada del sábado, tras más de un mes de crecientes tensiones entre Irán e Israel. En sus primeras 48 horas, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó haber atacado más de 1.250 objetivos en territorio iraní y publicó una lista de más de 20 activos y sistemas de armas utilizados.
