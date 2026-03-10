Guerra en Irán encarece los fertilizantes y preocupa al agro colombiano: la urea ya subió más de 14%

La escalada del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán ya ha sacudido los mercados mundiales. De hecho, algunos comerciantes aseguran que ya se refleja en la venta de insumos agrícolas en Colombia, con aumentos en los precios y restricciones en la oferta de fertilizantes, especialmente en la urea, uno de los productos más utilizados por los agricultores.
La cuestión es que la tensión geopolítica está perturbando la producción y las exportaciones de fertilizantes en Oriente Medio, lo que está limitando los suministros mundiales y aumentando los temores de un encarecimiento de los alimentos.
Hay que recordar que esta guerra ya ha generado volatilidad en los precios internacionales del petróleo, que escaló rápidamente por encima de los US$100 (US$89 este 10 de marzo). Ese encarecimiento del crudo podría trasladarse en las próximas semanas al mercado de fertilizantes en Colombia.
Así lo advirtió Óscar Cubillos, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, quien explicó que muchos fertilizantes se producen a partir de derivados del petróleo, por lo que las variaciones en el precio del barril terminan impactando sus costos de fabricación.
Cubillos recordó que Medio Oriente concentra cerca de una cuarta parte de la producción mundial de petróleo, por lo que cualquier alteración en el transporte o suministro de crudo puede generar presiones adicionales en los mercados energéticos. “Si sube el precio del barril, inevitablemente habrá presión sobre los fertilizantes”, indicó el economista.