x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estados Unidos intensifica ofensiva en el Pacífico: nuevos ataques a “narcolanchas” dejan ocho muertos

Desde el inicio de la ofensiva militar en el Caribe y en el Pacífico, EE. UU. ha realizado un aproximado de 25 ataques y ha dejado un saldo de 90 personas asesinadas.

  • El operativo lo confirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Foto: Redes Sociales @Southcom
    El operativo lo confirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Foto: Redes Sociales @Southcom
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

El incremento del despliegue militar que inició Estados Unidos en contra del narcotráfico en la región, que ha desatado una crisis diplomática en la región, ya cuenta con más de una veintena de ataques a ‘narcolanchas’. Este 15 de diciembre, se conoció que se ejecutaron acciones militares letales contra tres embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico oriental; murieron ocho personas.

Según el comunicado oficial del Comando Sur, la operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur por instrucción del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y consistió en “ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”.

Las autoridades señalaron que labores de inteligencia confirmaron que las naves “se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico”.

Como resultado de la operación, identificada como ‘Lanza del Sur’, murieron ocho presuntos narco-terroristas. De acuerdo con el reporte, “tres ocupantes murieron en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”.

El Comando Sur no entregó detalles adicionales sobre la nacionalidad de las personas que murieron en el operativo, ni sobre posibles incautaciones derivadas del operativo, pero reiteró que estas acciones hacen parte de su estrategia para combatir el narcotráfico y las redes criminales internacionales en la región.

Los operativos militares

Trump ha sostenido que el Gobierno estadounidense ha eliminado el tráfico de drogas “a niveles nunca antes vistos”, en concreto, según el mandatario norteamericano, ha reducido “el 96 por ciento de las drogas que llegan por agua”.

Además, ha asegurado que él no quisiera ser el otro cuatro por ciento, en referencia a los ataques perpetrados en el Caribe contra barcos que supuestamente transportan droga y por los que ha sido acusado de cometer “asesinatos extrajudiciales”.

“Ahora tenemos una frontera sólida. Hace un año y medio, millones de personas la cruzaban en masa. Ahora no hay nadie que entre por nuestra frontera. Y tenemos un país sólido. Tenemos un país que la respeta. Vamos a mantenerla así. Y no vamos a permitir que la gente mate a 300.000 personas al año con drogas”, ha dicho Trump comparando la situación con una “guerra”.

Siga leyendo: Así funcionan los buques fantasma: la estrategia de Venezuela y sus aliados para burlar sanciones y exportar petróleo

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida