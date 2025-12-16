Estados Unidos intensifica ofensiva en el Pacífico: nuevos ataques a “narcolanchas” dejan ocho muertos

El incremento del despliegue militar que inició Estados Unidos en contra del narcotráfico en la región, que ha desatado una crisis diplomática en la región, ya cuenta con más de una veintena de ataques a ‘narcolanchas’. Este 15 de diciembre, se conoció que se ejecutaron acciones militares letales contra tres embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico oriental; murieron ocho personas. Según el comunicado oficial del Comando Sur, la operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur por instrucción del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y consistió en “ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”. Las autoridades señalaron que labores de inteligencia confirmaron que las naves “se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico”.

Como resultado de la operación, identificada como ‘Lanza del Sur’, murieron ocho presuntos narco-terroristas. De acuerdo con el reporte, “tres ocupantes murieron en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”. El Comando Sur no entregó detalles adicionales sobre la nacionalidad de las personas que murieron en el operativo, ni sobre posibles incautaciones derivadas del operativo, pero reiteró que estas acciones hacen parte de su estrategia para combatir el narcotráfico y las redes criminales internacionales en la región.

