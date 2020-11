Andrés Contreras

Docente del Departamento de Derecho Informático de la Universidad Externado de Colombia

Analisis

Internet en la pandemia

Internet es una herramienta que constituye y provee, hoy por hoy, un porcentaje nada despreciable de las interacciones sociales, culturales, familiares y profesionales que se desarrollan en la actualidad. Frente a esta realidad y el contexto digital que se vio reforzado por la virtualidad y el confinamiento, producto de la reciente pandemia, es inevitable suponer que las libertades que hasta hace poco se venían ejerciendo en internet, adquieren igualmente una mayor prevalencia no solo frente a su ejercicio, sino también respecto a su protección y por que no, a su abuso.

En ese orden de ideas, los indicativos y estudios que se han realizado sobre ésta situación, permiten validar que la incidencia de internet en la vida de las personas, es un elemento ineludible en la agenda de las autoridades llamadas a crear y diseñar políticas y estrategias públicas sobre el comportamiento que tienen las personas en ámbitos como redes sociales, el mercadeo digital, la seguridad informática, entre muchos otros, razón por la cual, al igual que en un plano físico o presencial, lo importante es que se establezcan medidas ajustadas y que correspondan con el crecimiento exponencial que tiene esta realidad.

Así, se debe tener claro a modo de conclusión anticipada que, lo trascendente no es el medio en el que se ejercen los derechos y mediante los cuales se imponen controles sobre su potencial abuso; lo importante realmente es que se genere una cultura de respeto en cabeza de todos los actores del ciberespacio o el entorno digital en la que no quepa duda que, frente a su uso, no se pierden libertades sino que, por el contrario, se ganan, a la par que unos cuantos derechos y obligaciones.