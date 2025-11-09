Así va la alianza por la biodiversidad del país

En esas exposiciones se pueden ver los desarrollos de Retos Biofilia: estrategias para narrar la biodiversidad de Colombia, una convocatoria para desarrollar estrategias y productos novedosos, atractivos, didácticos y disruptivos que interconectan la investigación con la divulgación científica, que es lo que busca la alianza.

La Alianza Biofilia avanza con paso firme. En casi dos años de trabajo han hecho, entre otras cosas, más de 550 encuentros de aprendizaje presenciales, virtuales e híbridos en los que participaron más de 8.250 usuarios registrados desde 11 naciones, 7 exposiciones permanentes desplegadas en las 6 regiones de Colombia y 5 exposiciones itinerantes que han viajado por más de 20 lugares del país y que fueron visitadas por más de 250.000 personas.

Cada reto parte de una pregunta o una necesidad local que sirve de guía metodológica para conectar los conocimientos, la emoción, la ciencia, el arte, las instituciones y la comunidad.

En total, los jóvenes desarrollaron 12 experiencias museográficas, 2 contenidos digitales, 2 eventos presenciales y 2 actividades en las que se mezclan varios formatos.

En Medellín, por ejemplo, desde la Universidad Pontificia Bolivariana desarrollaron una experiencia de realidad virtual llamada Ecos de Mar, con la que el público puede sumergirse en las profundidades del mar Caribe colombiano y ver el impacto que los seres humanos tenemos en los ecosistemas submarinos, y desde EAFIT crearon una experiencia museográfica que integra la paleobotánica, la ciencia del suelo, la domesticación de plantas y la importancia del ADN en el reconocimiento de la biodiversidad.

“Mi formación es en literatura, pero gracias al trabajo con biólogos descubrí cómo la narrativa puede aportar a la mediación científica”, dijo Matilda Lara, de la Universidad EAFIT, que hace parte del grupo de jóvenes invetigadores.

Biofilia nació con el propósito de trabajar por la conservación de la biodiversidad de Colombia, y lo hace con un enfoque que integra arte, ciencia y participación comunitaria que se desarrolla a través de un nuevo modelo de investigación científica para el país.

Este modelo, que conecta a 60 jóvenes investigadores de las seis regiones del país con 17 semilleros y 10 grupos de investigación A1 –la máxima categoría otorgada por MinCiencias a ese tipo de agremiaciones–, busca fomentar el intercambio de conocimientos y saberes, fortalecer las vocaciones científicas e incentivar la experiencia investigativa interconectada con estrategias de divulgación.

Es un esfuerzo por conectar la ciencia con la sociedad. La conservación de la bodiversidad es un asunto de todos.

“Este trabajo en red ha sido súper bonito porque entre todos fortalecemos las capacidades. El llamado es cómo podemos hacer que esto siga creciendo”, dice Cristina Romero, comunicadora de la Alianza.

Biofilia es financiada con recursos de asignación para la ciencia, tecnología e innovación, del Sistema General de Regalías.

El proyecto quiere seguir adelante, pero la financiación solamente esta programada por dos años que se cumplen en 2026.