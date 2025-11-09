Así va la alianza por la biodiversidad del país

La Alianza Biofilia avanza con paso firme. En casi dos años de trabajo han hecho, entre otras cosas, más de 550 encuentros de aprendizaje presenciales, virtuales e híbridos en los que participaron más de 8.250 usuarios registrados desde 11 naciones, 7 exposiciones permanentes desplegadas en las 6 regiones de Colombia y 5 exposiciones itinerantes que han viajado por más de 20 lugares del país y que fueron visitadas por más de 250.000 personas.
En esas exposiciones se pueden ver los desarrollos de Retos Biofilia: estrategias para narrar la biodiversidad de Colombia, una convocatoria para desarrollar estrategias y productos novedosos, atractivos, didácticos y disruptivos que interconectan la investigación con la divulgación científica, que es lo que busca la alianza.