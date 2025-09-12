Expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal asume como primera ministra tras violencia por bloqueo de redes sociaes

La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, juró como primera ministra este viernes para liderar una transición después de las protestas violentas de esta semana que obligaron a dimitir a su predecesor.

Karki, de 73 años, se convirtió en la primera mujer jefa del gobierno de Nepal y en principio dirigirá el país hasta la celebración de elecciones legislativas en marzo.

La magistrada tomó posesión del cargo vestida con un sari rojo en una ceremonia ante el presidente Ram Chandra Paudel y un reducido grupo de invitados, tras una semana de caos en este país del Himalaya.

“¡Felicidades! Le deseamos éxito a usted y al país”, dijo a Karki el jefe de Estado, tras la ceremonia de juramento, transmitida por la televisión estatal.

Tan pronto asumió el cargo, el presidente ordenó la disolución del Parlamento y fijó la fecha de las elecciones parlamentarias al 5 de marzo de 2026, anunció a AFP su portavoz, Kiran Pokharel.

La disolución del Parlamento figuraba entre las principales exigencias del movimiento de jóvenes de la “Generación Z” que capitanearon las protestas.

Este país de 30 millones de habitantes está convulsionado después de que las autoridades reprimieran rudamente las manifestaciones contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción.

Al menos 51 personas murieron durante los disturbios, que comenzaron el lunes, informó la policía este viernes en su último balance.

“Lo hemos conseguido. Honor a quienes sacrificaron su vida para permitir este momento”, publicó en Instagram el movimiento juvenil Hami Nepal (Somos Nepal).