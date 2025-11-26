Ya van cuatro: expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado a 14 años de cárcel por corrupción

El expresidente de Perú Martín Vizcarra Cornejo fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por un caso de supuestos sobornos recibidos en la época en que era gobernador de la región Moquegua hace 11 años.
El político de centroizquierda, un abanderado de la lucha anticorrupción durante su presidencia entre 2018 y 2020, fue hallado culpable de recibir 640.000 dólares en sobornos de empresas constructoras mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua entre 2011 y 2014.
“La pena a imponerse es de 14 años de pena privativa de la libertad”, dijo la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional al leer la sentencia.