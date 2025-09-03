x

Expresidente peruano Alejandro Toledo recibió nueva condena de 13 años por un caso de lavado de activos vinculado a Odebrecht

El expresidente Alejandro Toledo Manrique, fue condenado esta vez por un caso de lavado de activos vinculado a sobornos de la constructora brasileña a través de una empresa fachada llamada Ecoteva en Costa Rica.

    Esta es la segunda condena por corrupción del expresidente peruano Alejandro Toledo, por lo que ya está pagando 20 años de cárcel por el caso del escándalo de Odebrecht. FOTO: AFP
    El fallo del Poder Judicial confirma que usó empresas offshore en Costa Rica para canalizar más de 5 millones de dólares de origen ilícito, destinados a comprar propiedades de lujo en Lima. FOTO: AFP
Agencia AFP
03 de septiembre de 2025
bookmark

El expresidente peruano Alejandro Toledo, quien cumple condena de 20 años de prisión, fue sentenciado este miércoles a más de 13 años de cárcel por un caso de lavado de dinero vinculado a los sobornos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht.

El proceso se remonta a 2013, cuando se conoció que Toledo realizó a través de su suegra dos compras inmobiliarias por más de 4,5 millones de dólares con dinero proveniente de Ecoteva Consulting Group, una empresa fachada constituida en Costa Rica.

“Consideramos legal la imposición de 13 años y 4 meses de pena privativa de la libertad contra Alejandro Toledo Manrique por el delito de lavado de activos”, dictó este miércoles la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima.

La nueva condena no se sumará a la pena de prisión de 20 años y 6 meses que el exmandatario cumple desde octubre de 2024 por los sobornos de Odebtretch, pues el sistema judicial de Perú no acumula sentencias, sino que hace prevalecer la más severa.

Toledo, de 79 años y quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, asistió virtualmente a la audiencia desde la prisión para expresidentes en la que se encuentra al este de Lima, donde escuchó la decisión.

“Estoy profundamente desilusionado sobre el sistema (judicial)”, dijo Toledo a la Corte con la voz entrecortada tras escuchar el fallo, que anunció que apelará.

El fallo del Poder Judicial confirma que usó empresas offshore en Costa Rica para canalizar más de 5 millones de dólares de origen ilícito, destinados a comprar propiedades de lujo en Lima. FOTO: AFP

Según la fiscalía, las millonarias compras inmobiliarias en este caso se concretaron presuntamente con dinero no declarado y generado de actos de corrupción provenientes de sobornos pagados a Toledo por Odebrecht, estimados en 35 millones de dólares.

