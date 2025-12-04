¿Represalia política? Régimen venezolano condenó al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión

La justicia de Venezuela condenó a la pena máxima de 30 años de cárcel al yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien calificó el fallo como una “represalia” a su reivindicación del triunfo en las elecciones pasadas.
Rafael Tudares Bracho enfrentaba cargos de terrorismo, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La sentencia fue informada por su familia, que denunciaba su “desaparición forzada”.
La fiscalía no respondió aún al pedido de la AFP para confirmar el fallo. Tudares fue detenido el 7 de enero de este año tras ser interceptado por hombres encapuchados cuando se dirigía a la escuela con sus dos hijos, según describió entonces el excandidato presidencial, que ahora está en el exilio en España.