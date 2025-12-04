El Trofeo del Mundial ya está en Washington de cara al sorteo de este viernes

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llegó a Washington, donde se presentó ante los medios de prensa antes del sorteo final del torneo, que se celebrará este viernes, a partir de las 12:00 mediodía.

La FIFA realizó una exhibición previa del galardón en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Rio Ferdinand, director del sorteo, encabezó el recorrido mediático y ofreció un adelanto de la sala del evento. Durante la presentación, el exdefensor expresó su satisfacción al señalar que encarará con “orgullo y emoción” su rol como conductor de la ceremonia junto a la presentadora Samantha Johnson.

La FIFA confirmó la asistencia de figuras deportivas internacionales. La organización informó que Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal participaran en el encuentro, mientras que Eli Manning actuará como anfitrión especial de la alfombra roja, aporte que la entidad describió como “poder estelar adicional”.

La llegada del trofeo formó parte de las actividades oficiales previas al sorteo de 48 equipos, instancia que definirá la conformación de los grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera edición con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá.

Desde 1974, el trofeo actual reemplazó a la antigua Copa Jules Rimet y se convirtió en el símbolo máximo del torneo.

La tradición establece que solo los ganadores del campeonato mundial y los jefes de Estado pueden tocar físicamente la pieza original, que permanece custodiada por la FIFA.

