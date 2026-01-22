Familia colombiana denunció a estrella del PSG por presunta trata de personas y acoso laboral

El entorno del fútbol europeo y francés se encuentra conmocionado tras conocerse una denuncia penal contra el defensa del Paris Saint-Germain (PSG) y campeón del mundo en 2018 con Francia, Lucas Hernández, y su esposa, Victoria Triay.
La denuncia proviene de una familia de cinco colombianos, originarios de Bogotá, que acusa a la pareja de trata de personas, explotación laboral y trabajo no declarado por hechos ocurridos entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025.
La acción judicial fue presentada ante la Fiscalía de Versalles y describe un escenario de precariedad extrema en la residencia de los Hernández-Triay en la región de Yvelines.