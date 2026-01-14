x

La historia detrás de las caleñas que destaparon una red de explotación sexual en Noruega

Gracias a los testimonios de las colombianas, las autoridades lograron rescatar a otras víctimas de distintas nacionalidades que también estaban siendo explotadas sexualmente.

  • Chilari Dayana Hernández Díaz, capturada por trata de personas. Foto: Fiscalía
    Chilari Dayana Hernández Díaz, capturada por trata de personas. Foto: Fiscalía
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 10 horas
Chilari Dayana Hernández Díaz lloraba mientras un agente le leía sus derechos. Estaba rodeada de policías, acusada de trata de personas. Su rostro descompuesto contrastaba con el que, durante meses, mostraron las jóvenes a las que había convencido de que Europa era la salida a una vida mejor. Meses antes, esas mujeres también habían llorado, pero no frente a una cámara ni a un juez, lo hicieron en silencio, lejos de casa, atrapadas en un país extraño.

La captura de esta mujer y de otro hombre señalado de integrar una organización que explotaba sexualmente a mujeres vulnerables recorrió el país. Pero detrás del comunicado oficial de las autoridades hay una historia de valentía, amenazas y explotación.

Le puede interesar: Del chiste de ‘Matador’ al prontuario del poder: los casos de violencia de género y acoso que rodean al Gobierno Petro

Según la Fiscalía, Hernández Díaz no era una reclutadora más. Era una de las figuras clave de una estructura criminal transnacional que se dedicaba a captar mujeres en condiciones de vulnerabilidad y enviarlas a Oslo, Noruega, donde terminaban sometidas a explotación sexual.

Todo empezaba en los barrios más golpeados por la pobreza. En ambientes donde escasean las oportunidades y sobran las deudas, aparecía esta mujer que se presentaba como empresaria. Prometía viajes, contratos, salarios en euros. Decía que Noruega era una puerta abierta, que el frío se compensaba con el dinero y la estabilidad. A cambio, pedía confianza.

La mujer conocía bien ese mundo. Este diario pudo establecer que, antes de convertirse en reclutadora, ella misma había sido explotada sexualmente en Oslo y que, incluso cuando empezó a llevar a otras mujeres al país, continuó ejerciendo actividades sexuales en paralelo.

Entérese: Hijo del director de cárcel en Huila fue asesinado cuando iba a su primer día de clases: “Tenía que dejarlo en el colegio”

El engaño en Oslo

Entre julio y noviembre de 2023, las caleñas víctimas entregaron sus documentos, posaron para estudios fotográficos en ropa interior, un requisito que entonces no parecía alarmante, y dejaron que Hernández Díaz gestionara pasaportes, citas consulares y cartas de invitación. También coordinó su traslado desde Cali hasta el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. El viaje era real. La trampa también.

Cuando aterrizaron en Oslo, la historia cambió. Según los investigadores, las mujeres fueron sometidas a tratos degradantes y presionadas para realizar actividades sexuales como forma de pagar su alojamiento, su comida y una deuda que nunca dejaba de crecer. Lejos de Colombia, sin redes de apoyo y bajo amenazas, quedaron atrapadas.

La Fiscalía sostiene que en esa fase entraba en escena Johan Alexander Cadena Roa, otro de los presuntos integrantes de la organización. A él se le atribuye la logística y la intimidación armada para impedir que las víctimas denunciaran o buscaran ayuda.

Tras dos meses de retención en ese país, las víctimas lograron quedar en libertad. En total, les arrebataron 180 millones de pesos —60 millones a cada una—. De regreso a Colombia, y pese a las amenazas e intimidaciones de sus captores, decidieron denunciar.

Gracias a esa denuncia, las autoridades lograron seguir el rastro de la red criminal y capturar a dos de sus integrantes. Además, durante los operativos en hoteles de Oslo, rescataron a otras mujeres de distintas nacionalidades que también estaban siendo explotadas. Todo empezó por el valor de las colombianas que se atrevieron a hablar.

Lea más: En Antioquia, solo van a juicio el 3% de los implicados en casos de trata de personas

Con ese material, agentes de la Dijín y fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ubicaron y capturaron a Hernández Díaz y a Cadena Roa.

Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas. Ninguno aceptó los cargos.

Para las caleñas que lograron salir de la red, la captura no borra lo vivido. Sus historias están marcadas por el miedo, el desarraigo y la violencia de haber sido convertidas en mercancía. Mientras tanto, quien las convenció de dejarlo todo lloraba al escuchar la palabra “captura”. Un llanto que, por primera vez, no era el de una víctima, sino el de quien ahora enfrenta a la justicia.

Bloque de preguntas y respuestas

Es un delito que implica captación, transporte y explotación de personas mediante engaño, coerción o abuso, con fines sexuales, laborales u otros.
¿Cómo operaba la red de Hernández Díaz en Colombia y Noruega?
Captaban mujeres en barrios vulnerables, prometían trabajo en Oslo y las sometían a explotación sexual y cobro de deudas, impidiendo su regreso mediante amenazas.
¿Cómo ayudaron las víctimas a desmantelar la red?
Denunciaron las amenazas y abusos tras regresar a Colombia, lo que permitió a la Fiscalía y la Dijín rastrear y capturar a los líderes de la organización.
