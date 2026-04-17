¿Podría cambiar su economía? FMI reconoce a Venezuela tras ruptura del 2019

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron el jueves que restablecieron sus relaciones con Venezuela.
“Guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI y, en consonancia con la práctica de larga data, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anunció hoy que el FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”, señaló el FMI en un comunicado.
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