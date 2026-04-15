FMI recorta crecimiento de Colombia a 2,3% en 2026, que tendrá la cuarta inflación más alta de Suramérica

La economía colombiana entra en una fase de enfriamiento más rápido de lo previsto. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja su proyección de crecimiento para 2026, llevándola al 2,3%, dos décimas por debajo de su estimación de octubre.
Detrás de ese recorte hay una combinación de factores que empiezan a alinearse en contra, como presiones inflacionarias persistentes, tasas de interés elevadas y un deterioro progresivo del mercado laboral.
El organismo advierte que el contexto global se ha vuelto más complejo, marcado por tensiones geopolíticas, particularmente entre Estados Unidos e Irán tras la escalada iniciada a finales de febrero, que han impulsado al alza los precios internacionales del petróleo.
Este encarecimiento de la energía ha incrementado la incertidumbre global y obligado al FMI a adoptar una postura más cautelosa en sus proyecciones.
En ese entorno, Colombia no solo crece menos de lo esperado, sino que también pierde tracción frente al promedio regional y global.
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