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FMI recorta crecimiento de Colombia a 2,3% en 2026, que tendrá la cuarta inflación más alta de Suramérica

FMI recorta crecimiento de Colombia a 2,3% porque aumentan inflación, tasas de interés y desempleo, en medio de tensiones internas y un entorno global incierto.

  • FMI proyecta alta inflación y desempleo en medio de tensiones económicas. FOTO: Getty y Colprensa.
    FMI proyecta alta inflación y desempleo en medio de tensiones económicas. FOTO: Getty y Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
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La economía colombiana entra en una fase de enfriamiento más rápido de lo previsto. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja su proyección de crecimiento para 2026, llevándola al 2,3%, dos décimas por debajo de su estimación de octubre.

Detrás de ese recorte hay una combinación de factores que empiezan a alinearse en contra, como presiones inflacionarias persistentes, tasas de interés elevadas y un deterioro progresivo del mercado laboral.

El organismo advierte que el contexto global se ha vuelto más complejo, marcado por tensiones geopolíticas, particularmente entre Estados Unidos e Irán tras la escalada iniciada a finales de febrero, que han impulsado al alza los precios internacionales del petróleo.

Este encarecimiento de la energía ha incrementado la incertidumbre global y obligado al FMI a adoptar una postura más cautelosa en sus proyecciones.

En ese entorno, Colombia no solo crece menos de lo esperado, sino que también pierde tracción frente al promedio regional y global.

Puede leer: Estos son los países de Latinoamérica más endeudados con el FMI: Argentina lidera el ranking, ¿y Colombia?

InfogrÃ¡fico
FMI recorta crecimiento de Colombia a 2,3% en 2026, que tendrá la cuarta inflación más alta de Suramérica

Colombia crece menos que la región: ¿qué está pasando con el PIB?

Así las cosas, las cifras de Colombia dejan ver un rezago. Mientras América Latina mantendría una expansión cercana al 3,06% en 2026, Colombia se ubicaría por debajo con un crecimiento estimado de 2,34%, lo que la posiciona en el puesto 16 entre las economías analizadas. Colombia se asienta en la “zona media” de la tabla.

Además, con una proyección de crecimiento del 2,64% para 2025, el país se sitúa por debajo del promedio global, estimado en un 3,44%.

Si bien Colombia logra superar el desempeño de potencias regionales como Brasil (2,29%) y México (0,56%), queda rezagada frente a economías vecinas que muestran mayor dinamismo.

Países como Paraguay (6,00%) y Perú (3,44%) encabezan la aceleración en Sudamérica, mientras que el “efecto rebote” proyectado para Argentina (4,37%) desplaza a Colombia hacia la mitad inferior del ranking de expansión.

Pero, el dato es más relevante cuando se compara con su propio desempeño reciente. En 2025, el país creció 2,64%, lo que implica una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales en el ritmo de expansión. Es decir, la economía no solo avanza lentamente, sino que lo hace perdiendo velocidad.

El FMI proyecta que esta tendencia podría revertirse parcialmente en 2027, con un crecimiento cercano al 2,5% (2,54% en algunas estimaciones del informe), lo que sugiere una recuperación gradual, aunque todavía lejos de un dinamismo robusto.

A su vez, el contraste regional es marcado. Guyana, impulsada por su sector energético, lidera con un crecimiento proyectado de 16,17% en 2026, aunque por debajo del 19,31% de 2025, y retomaría impulso hasta 19,66% en 2027.

Paraguay también figura entre los más dinámicos, con 4,20%, aunque desacelerándose hacia 3,50% en 2027. Venezuela, por su parte, mostraría una recuperación desde 1,53% hasta 6% en ese mismo periodo. En el extremo opuesto, Bolivia enfrentaría una contracción de -3,28% en 2026.

En contexto: FMI lanza alerta para Colombia: deterioro del marco fiscal podría provocar una “parada súbita en los flujos de capital”

Inflación en Colombia, de las más alta de Sudamérica en 2026

Uno de los elementos más preocupantes del informe es la inflación. El FMI prevé que el índice de precios al consumidor pase de 5,1% en 2025 a 5,9% en 2026, lo que ubicaría a Colombia como la cuarta economía con mayor inflación en Sudamérica, solo por detrás de Venezuela (387,4%), Argentina (30,4%) y Bolivia (20,7%).

Pero si se revisa todo el ranking de mayor a menor inflación, que incluye los países del Caribe, Colombia ocupa el sexto lugar en la región.

Aunque el organismo anticipa una moderación hacia 2027, cuando la inflación bajaría a 5,2%, el repunte en 2026 evidencia que las presiones sobre el costo de vida siguen activas. En términos prácticos, esto implica que los hogares enfrentarán precios altos por más tiempo, mientras las autoridades económicas priorizan el control inflacionario.

También pese a que la cifra de Colombia está lejos de las crisis hiperinflacionarias de Venezuela (251,95%) o Argentina (41,92%), la inflación del país sigue siendo preocupante, ya que Colombia supera la media mundial (4,13%) y se mantiene significativamente más caro que vecinos directos como Ecuador (0,71%) o Perú (1,50%), quienes parecen haber ganado la batalla contra el incremento de precios mucho más rápido.

Siga leyendo: Inflación llegó a su punto más alto en 18 meses, fue 5,56% en marzo

Tasas de interés altas: ¿cura o freno económico?

En contexto, cabe recordar que la respuesta del Banco de la República ha sido endurecer su política monetaria. A finales de marzo, la junta directiva decidió subir la tasa de interés en 100 puntos básicos, llevándola al 11,25%, desde niveles de 9,25% a comienzos de año.

La medida busca contener la inflación, pero tiene un costo ya que encarece el crédito, desincentiva el consumo y frena la inversión, dos motores fundamentales del crecimiento económico.

Este movimiento ha desatado un choque institucional entre el Gobierno Petro y el Banco Central. El presidente Gustavo Petro ha criticado abiertamente la decisión, señalando que subir tasas equivale a “matar la economía”.

A esa tensión se sumó la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la junta del Emisor, quien expresó su desacuerdo al considerar que la medida “afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda del crecimiento”.

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