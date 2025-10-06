Francia abrió expediente por crimen de guerra contra periodista asesinado por un dron ruso en Ucrania

Francia investigará como “crimen de guerra” la muerte del fotoperiodista francés Antoni Lallican, fallecido en un ataque con drones en Ucrania, indicó la fiscalía antiterrorista francesa (PNAT).
Lallican, de 37 años, murió el viernes pasado por disparos de drones en la región del Donbás, en el este de Ucrania, y un periodista ucraniano, Georguiï Ivantchenko, resultó herido en el mismo ataque.
La investigación la llevará a cargo la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes de Lesa Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH), informó la fiscalía a AFP.