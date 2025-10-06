Francia abrió expediente por crimen de guerra contra periodista asesinado por un dron ruso en Ucrania

Francia investigará como “crimen de guerra” la muerte del fotoperiodista francés Antoni Lallican, fallecido en un ataque con drones en Ucrania, indicó la fiscalía antiterrorista francesa (PNAT). Lallican, de 37 años, murió el viernes pasado por disparos de drones en la región del Donbás, en el este de Ucrania, y un periodista ucraniano, Georguiï Ivantchenko, resultó herido en el mismo ataque. La investigación la llevará a cargo la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes de Lesa Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH), informó la fiscalía a AFP.

La fiscalía antiterrorista define un “crimen de guerra” como un “ataque voluntario contra la vida y la integridad física o psíquica de una persona protegida por el derecho internacional humanitario”. Lallican fue “víctima de un ataque de drones rusos”, denunció el presidente Emmanuel Macron en la red X. Según el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, el periodista fue “asesinado por un dron ruso cerca de Drujkivka [en la región de Donetsk], a pesar de la inscripción ‘PRESSE’ [PRENSA] en su chaleco”. “Rusia continúa apuntando deliberadamente a los periodistas (...). Haremos todo lo posible para que los responsables respondan de sus actos”, añadió.