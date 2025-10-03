Más de 1 millón de afectados: los barrios que se quedarán sin agua el próximo puente festivo en el norte del Valle de Aburrá

Debido a trabajos de modernización de la planta de tratamiento de Manantiales, en Bello, EPM anunció que se suspenderá el servicio de agua potable para más de 1 millón de personas desde el próximo jueves hasta el lunes festivo, 13 de octubre. Humberto Iglesias, vicepresidente de Negocios de EPM, anunció que esto se hará como parte de la labor para garantizar el suministro de este servicio por los próximos 50 años. Se suspenderá el servicio en 26 circuitos que se distribuyen en el 24% del norte de Medellín, el 94% de Bello y todo el territorio de Copacabana y Girardota. En algunos sectores la suspensión será de hasta tres días, dependiendo de la zona.

Esto afectará a 438.405 instalaciones de Bello, Copacabana, Girardota y el norte de Medellín, lo que repercutirá en la afectación a 1.139.853 personas, quienes sufrirán los cortes de manera escalonada durante el próximo puente festivo. Para saber si su propiedad se verá afectada, puede contactarse al teléfono 604 4444 115 o estar pendiente en las redes de EPM @EPMestamosahi.

¿Qué se va a hacer?

Esta suspensión está relacionada con trabajos de modernización de toda la planta, con implementación de nuevas tecnologías para afrontar la expansión poblacional del Valle de Aburrá, así como la variedad climática. De acuerdo con el vicepresidente Iglesias, para estos trabajos se hizo una inversión de 312.000 millones de pesos, los cuales tienen como objetivo que sigan disfrutando de manera sostenida del agua potable en la ciudad, evitando prolongadas suspensiones, más allá de las necesarias y circunstanciales. Puede leer: Ojo que puede haber “tacos” en la Avenida Regional, en sentido sur-norte, por trabajos con tubería de aguas residuales Entre los trabajos que se realizarán está la instalación de seis compuertas deslizantes y definitivas, las cuales permitirán reducir las interrupciones programadas del servicio, haciendo que los mantenimientos se hagan por secciones o cámaras de entrada. Simultáneamente se instalarán tuberías para la dosificación de los productos químicos para la potabilización del agua y se reparará una junta del sifón Niquía-Manantiales, que transporta el agua entre el embalse de Rionegrande II y esta planta de tratamiento.

Horarios y barrios de las suspensiones

Quienes se abastezcan del agua que se mueve por el circuito Altos de Niquía, que son 22-563 propiedades, tendrán interrupciones desde el jueves a las 10:00 de la noche y hasta el domingo a las 5:00 de la tarde. Afecta a los siguientes barrios de Bello: El Mirador, Pachelly, Los Alpes, Altos de Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, Niquía Bifamiliar, El Ducado, La Aldea y Playa Rica. Para los que reciben agua del circuito de Bello, que son 56.789 propiedades, la suspensión comenzará el jueves, a las 10:00 de la noche y se terminará el domingo, a las 6:00 de la tarde, perjudicando a los residentes de los barrios Zona Industrial 3, Panamericano, Ciudad Niquía, La Ciudadela del Norte, Las Granjas, Zona Industrial 2, Centro, Prado, Zona Industrial 1, La Estación, Manchester, Rincón Santo, San José Obrero, Santana, Congolo, Andalucía, El Rosario, Pérez, Suárez, Salento, Central, Puerto Bello, El Mirador, Pachelly, Los Alpes, El Ducado, La Aldea, Altos de Niquía, Espíritu Santo, Playa Rica, El Carmelo, Marco Tulio Henao, Urapanes, Niquía Bifamiliar, El Trapiche, La Selva, El Cairo, Buenos Aires, El Paraíso, La Milagrosa, Briseñito, El Porvenir, La Mesa, Altavista y Nazareth. Entérese: ¿Daño que dejó sin agua al sur del Valle de Aburrá ocurrió en polémica obra de La Estrella? Los que se abastecen del circuito El Carmelo, que son 4.780 instalaciones, tendrán suspensiones del servicio desde las 10:00 de la mañana del viernes hasta las 11:00 de la noche del domingo. Se verán afectados los barrios Altavista (Bello), El Carmelo, Espíritu Santo, Hato Viejo, Nazareth, El Porvenir y El Rosario. Para quienes reciben agua del circuito Niquía, que son 14.597 instalaciones, la afectación será entre las 9:00 de la mañana del viernes y hasta las 11:00 de la noche del domingo. Los barrios afectados son Zona Industrial 3, Jardines de la Fe, Altos de Niquía, Guasimalito, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, La Navarra, La Ciudadela del Norte y Montañita Arriba. Del circuito de París, que son 7.949 instalaciones, se verán afectados desde la 1:00 de la tarde del jueves y hasta las 11:00 de la noche del domingo quienes vivan en el barrio París, así como en los barrios de Medellín El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho. Entérese: En La Estrella, una obra lleva 9 prórrogas y en Sabaneta no acaban la vía en La S Quienes se abastecen del agua del circuito de Berlín, que son 11:014 instalaciones, la suspensión será desde la 1:00 de la tarde del jueves hasta las 4:00 de la tarde del domingo y afectará a estos barrios de Medellín: San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, La Salle, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas. Los del circuito de Campo Valdés, que son 12.977 instalaciones, no tendrán agua desde el jueves, a las 4:00 de la tarde, hasta el domingo, a las 4:00 de la tarde. Los afectados serán los residentes en estos barrios de Medellín: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas. Los del circuito de Castilla, que son 32.802 propiedades, no tendrán agua entre las 10:00 de la noche del jueves y las 6:00 de la tarde del domingo. Se verán afectados estos barrios de Medellín: Toscana, Oleoducto, Francisco Antonio Zea, Castilla, Girardot, Plaza de Ferias, Héctor Abad Gómez, Belalcázar, Tricentenario, Las Brisas, Boyacá, Florencia y Tejelo. También afectará a estos barrios de Bello: La Cabañita, Zona Industrial 1, San José Obrero, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida, La Madera, Zona Industrial 2, Villa de Occidente, El Carmelo, El Porvenir, Altavista, El Rosario, Santana, Serramonte, Espíritu Santo y Nazareth.

Para quienes reciben agua del circuito de Doce de Octubre, que son 13.273 instalaciones, no tendrán este servicio entre las 10:00 de la noche del jueves hasta las 11:00 de la noche del domingo. Se afectarán los barrios de Medellín Aures No. 2, Picacho, Doce de Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce de Octubre No. 2 y Picachito, además del barrio París, de Bello. Los que reciben agua del circuito de Moscú, que son 24.439 propiedades, no contarán con agua entre las 8:00 de la noche del jueves y las 4:00 de la tarde del domingo. Afectará a los habitantes de los barrios de Medellín de Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, Popular, Campo Valdés No. 2, La Salle, Las Granjas, San Pablo, Santa Inés, Villa Guadalupe, Moscú No. 1 y Villa del Socorro. También afectará a quienes viven en el barrio Santa Rita, de Bello. De quienes usan el agua del circuito de Pedregal, que son 47.357 instalaciones, la suspensión será desde las 12:00 de la noche del viernes hasta las 5:00 de la tarde del domingo y afectará a los residentes de estos barrios de Medellín: Kennedy, Alfonso López, Tejelo, Florencia, Pedregal, Girardot, San Martín de Porres, Castilla, La Esperanza, Francisco Antonio Zea, Boyacá y Las Brisas. Además, se verán perjudicados estos barrios de Bello: Barrio Nuevo, La Cabañita, Villa de Occidente, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida y Montañita Abajo. Le puede interesar: EPM confirmó que ataque con explosivos derribó torre de energía de alta tensión en Medellín En las 34.773 instalaciones del circuito Picacho se suspenderá el servicio de agua entre las 8:00 de la noche del jueves y hasta las 6:00 de la tarde del domingo, afectando a los habitantes de los barrios Doce de Octubre No. 1, Santander, Pedregal, Doce de Octubre No. 2, San Martín de Porres, La Esperanza, Kennedy y Picacho, en Medellín, y París y Maruchenga, en Bello. Para los residentes de las 26.674 instalaciones abastecidas por el circuito La Piñuela, la suspensión será entre las 4:00 de la tarde del jueves y las 6:00 de la tarde del domingo, medida que perjudicará a los habitantes de los barrios Brasilia, San Isidro, Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal - Los Álamos, La Piñuela y Moravia, todos de Medellín.

Las instalaciones del circuito Popular no tendrán agua en 29.587 instalaciones en barrios como Moscú No. 2, Moscú No. 1, La Salle, Villa Guadalupe, Popular, Villa del Socorro, La Isla, La Francia, Andalucía, La Rosa, Santa Cruz, Playón de los Comuneros, La Frontera, Pablo VI, Alpes del Norte. Su horario va de las 20:00 del jueves hasta la 01:00 del lunes festivo. Tambien afectará a los barrios Zamora y Santa Rita, en Bello. Los del circuito Potrerito, que afecta 3.862 instalaciones, se verán afectados desde las 11:00 de la mañana del sábado hasta las 6:00 de la tarde del domingo, dejando sin agua a los residentes de Barrio Nuevo, Serramonte, Maruchenga y Villa De Occidente en Bello y en Santander, Tejelo y Florencia en Medellín. Las 16.990 instalaciones del circuito Santo Domingo se verán afectadas por esta suspensión desde las 5:00 de la tarde del jueves y hasta las 9:00 de la noche del domingo, afectando a los barrios Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI en Medellín. Para las 18.070 instalaciones del circuito de Villa Hermosa, la suspensión será desde las 4:00 de la tarde del jueves y hasta las 4:00 de la tarde del domingo, afectando los barrios Villa Hermosa; San Miguel; La Ladera; Manrique Oriental; La Mansión; Batallón Girardot; Manrique Central No. 2; El Pomar; Campo Valdes No. 2; Las Granjas; El Raizal; Santa Inés y Manrique Central No. 1. Quienes se abastecen del agua del circuito Yulimar, que son 10.642 propiedades, la suspensión será de la 1:00 de la tarde del viernes a las 11:00 de la noche del domingo, afectando barrios de Bello como Bellavista, Pachelly, San Gabriel, Playa Rica, Primavera, Urapanes, San Martin y Villa del Sol. Entérese: Por líos con el acueducto de Pueblo Viejo, llaman a juicio a exalcalde de La Estrella, Antioquia Los residentes del barrio Tierradentro, que usan la instalación del mismo nombre, la cual abastece a 740 instalaciones, tendrán suspensión desde las 7:00 de la noche del jueves hasta las 10:00 de la noche del domingo. Los usuarios del circuito La Tolda, que son 1.981, no recibirán agua entre las 9:00 de la mañana del viernes y las 10:00 de la noche del domingo, afectando a los barrios Zona Industrial 3, de Bello, y la vereda La Beta, de Copacabana. Para el circuito Machado, que abastece a 14.152 instalaciones, la suspensión será entre las 11:00 de la noche del jueves y las 7:00 de la noche del domingo, afectando los barrios Epifanio Mejía, Machado, Urbanización Cinco Estrellas, La Camila, Fontidueño, Alcalá, Las Vegas y La Gabriela en Bello, y Fontidueño y Machado en Copacabana. En Copacabana, además de las mencionadas, habrá dos afectaciones más. Para quienes usan el circuito Copacabana, que son 19.353 instalaciones, no tendrán agua desde la 1:00 de la tarde del jueves y las 5:00 de la tarde del domingo, afectando a los barrios La Misericordia, Remanso, Pedregal, Villa Nueva, La Asunción, Simón Bolívar, Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores, Cristo Rey, Fátima, La Pedrera, El Majón, El Tablazo, La María y San Juan.