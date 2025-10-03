Estos son los 10 millonarios más ricos de Latinoamérica en 2025 y así crece su fortuna

Carlos Slim, dueño de América Móvil y del conglomerado Grupo Carso, conserva el título del hombre más rico de Latinoamérica y el Caribe en 2025.
Con un patrimonio de US$112.000 millones al cierre del 30 de septiembre, el magnate mexicano ocupa el puesto 17 en el mundo, tras sumar este año ganancias por US$32.300 millones, según el Bloomberg Billionaires Index.
Slim cimentó su imperio en la privatización de Telmex en los noventa y hoy concentra la mayor parte de su fortuna en América Móvil (AMX), además de sus participaciones en Grupo Carso (GCARSOA1) y el Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO).