The Life of a Showgirl: estas son las teorías detrás de algunas de las canciones del nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift volvió a ser el centro de conversación este viernes con el lanzamiento de duodécimo álbum, The Life of a Showgirl. La cantante, una de las más exitosas de la escena musical internacional, dio a conocer uno de sus proyectos más ambiciosos, el cual contará con al menos siete versiones distintas en vinilo coleccionables y una película que solo podrá verse hasta el 5 de octubre en salas de cine de todo el mundo.
Este disco, el cual fue grabado en las pausas que hizo Swift durante su gira mundial The Eras Tour, cuenta con 12 canciones que desde ya están siendo objeto de especulación por parte de sus fanáticos. Y es que uno de los rasgos que ha caracterizado la discografía de Taylor son las historias detrás de sus canciones, en las cuales se han encontrado paralelos con episodios de la vida de la artista.
Con este álbum, la cantante le dio inicio a una nueva “era” que está marcada por su regreso al pop. Además, la docena de temas de álbum le han dado sentido a las frases en forma de pistas que había venido dejando Switf desde hacía varios meses. Algunos de los temas que toca en su nuevo disco son la fama, el amor y el desamor, las amistades y el dinero.