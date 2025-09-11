Sin pruebas, Petro afirmó que los asesinos de Miguel Uribe “viven en Europa”

El presidente Gustavo Petro respondió duramente al Parlamento Europeo, que culpó a su Gobierno de intensificar la polarización en el país tras la muerte del senador Miguel Uribe. Fue en el evento público Pacto Territorial por el Cauca de este jueves donde el mandatario cuestionó estas declaraciones, asegurando que son los europeos responsables de las esclavitudes en Colombia y ahora de la guerra en Gaza.
Lea también: “Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido”: Parlamento Europeo le pide a la UE incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas
“Vienen a decirnos que fue mi discurso el que provocó el asesinato del señor Miguel Uribe Turbay. Vamos a mandarle un mensaje a Europa, aquí donde asesinaron a tantos y tantas indígenas y donde esclavizaron a Popayán y al pueblo negro por barcos. Están haciendo en Gaza lo mismo que hicieron aquí”, señaló.
Petro insiste en que no es por su discurso que mataron al senador Uribe Turbay y que además a los integrantes del Parlamento Europeo “los engañaron o no saben leer y no saben entender nuestro país”, ya que, este crimen es responsabilidad de la mafia internacional que vive en Europa y no en Colombia.
“Señores parlamentarios europeos, el asesino posible del senador Uribe Turbay vive en Europa, uno está viviendo en Madrid y otro en Dubai, no nos insulten porque levantamos la bandera de Bolívar de nuevo”, amenazó.