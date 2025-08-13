Sin pruebas, Petro denuncia que Álvaro Leyva habría instigado el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La denuncia penal que el presidente Gustavo Petro radicó contra su excanciller Álvaro Leyva incluye un apartado explosivo: la presunta instigación al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. En el documento, radicado ante la Fiscalía, Petro, a través de su abogado, sostiene que la “secuencia de hechos” posteriores a una carta de Leyva, en la que este insinuaba la posibilidad de una tragedia, refuerza la hipótesis. Semanas después de esa comunicación, Uribe Turbay, opositor mencionado en audios del caso, fue víctima de un atentado atribuido a la Segunda Marquetalia.

“Un atentado atribuido a la disidencia de las Farc comandada por Iván Márquez, estructura con la cual el propio Leyva había tenido contacto directo, y cuya vigencia afirmó conocer en 2023”, se lee en un aparte de la demanda publicada por el periodista Melquisedec Torres.

Aunque el texto reconoce que no hay elementos para imputarle autoría directa, sí plantea que existen fundamentos para investigarlo por instigación como modalidad autónoma de intervención punible. En el texto, el apoderado del mandatario sostiene que varias manifestaciones públicas de su excanciller cumplen los requisitos para configurar delitos como conspiración e instigación a delinquir. Entérese: En vivo | “María Claudia, serás mamá y papá así como yo hace 34 años”: Uribe Londoño “A través de sus cartas abiertas, declaraciones a medios y los audios filtrados por el diario El País, Leyva construyó una narrativa de alta carga emocional, simbólica y política, según la cual el presidente Gustavo Petro estaba incapacitado mentalmente, era adicto a sustancias prohibidas, había incurrido en conductas impropias del ejercicio presidencial y, lo más grave, era responsable de incitar a la violencia contra sus opositores”.

El escrito agrega que esa narrativa no solo buscaba desacreditar al mandatario, sino también instalar en la opinión pública un escenario de confrontación política con tintes de amenaza. Lea también: Petro pide a Francia Márquez y demás implicados dar explicaciones ante la justicia por su mención en los audios de Leyva “En uno de sus textos, incluso llegó a sugerir que ‘una tragedia podría ocurrir’ como consecuencia de las palabras del Presidente, lo cual insinúa una profecía autocumplida que predispone emocional y discursivamente a un contexto de confrontación”.

El texto en cuestión fue publicado por Leyva el pasado 3 de febrero. En él, el exfuncionario cuestionó la conducta del jefe de Estado por escribir, a las 3 de la madrugada, un mensaje en su red social X en el que desautorizaba el ingreso de migrantes colombianos provenientes de Estados Unidos. La publicación de Petro desató entonces una crisis diplomática con ese país. “¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar?”, escribió Leyva en su publicación del 3 de febrero.

Publicación de Álvaro Leyva del 3 de febrero de 2025. Foto: tomada de X