Petro revela que habló con Delcy Rodríguez, presidenta ilegítima de Venezuela, y la invitó a Colombia

“Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto; la invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para evitar que la sociedad venezolana —como podría ocurrir en Colombia— llegue a un punto de estallido interno” , dio a conocer el mandatario.

El presidente Gustavo Petro, durante la concentración en la Plaza de Bolívar, confirmó este miércoles que habló con Delcy Rodríguez, la presidenta designada de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses en Caracas.

Hay que explicar que la conversación entre el mandatario de los colombianos y Delcy Rodríguez ocurre en un contexto excepcional. Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció un relevo en el Ejecutivo de ese país y designó a Rodríguez, figura central del chavismo durante más de una década, como presidenta interina o designada. El movimiento generó reacciones divididas en la región y reconfiguró de inmediato el tablero diplomático latinoamericano.

Durante su discurso reiteró que políticos colombianos viajaron a Washington y Miami para promover una campaña internacional destinada a vincularlo, supuestamente, con el narcotráfico. “Esa mentira fue creada en Miami, Washington, etcétera, por los políticos colombianos que a todos vimos ir. Fue público, no me estoy inventando nada. Esa bolsa de mentiras contadas allá, algunas en público, otras en secreto”, expresó el presidente Petro.

El jefe de Estado dijo que “Trump no es bobo”. Calificó los hechos de la madrugada del pasado 3 de enero como algo “ilegal en mi opinión en las normas de la nación”. Además, señaló que supuestamente “engañaron a Trump diciendo algo que es absurdo: que Petro es el jefe del narcotráfico si casi lo matan cuatro veces”.

Delcy Rodríguez, en su primera acción pública de Gobierno, destituyó al jefe de seguridad que protegía a Maduro (el mayor general Javier Marcano Tábata) y ordenó su captura, como parte de un intento por afianzar el control de su nuevo gobierno y depurar lealtades dentro de las fuerzas armadas e inteligencia tras la crisis institucional.

En su lugar, designó al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un puesto estratégico que combina protección presidencial y control de los servicios de inteligencia, reforzando así el esquema de seguridad a cargo de la seguridad de la presidenta interina en un contexto de alta tensión y reorganización de las estructuras de poder venezolanas.

Desde Bogotá, por su parte, la Cancillería el día de la captura de Maduro expresó su rotundo rechazo por los ataques en Venezuela y determinó que se trata de una acción “contra la integridad territorial y autonomía política de la República Bolivariana de Venezuela”.

En paralelo, el Ejecutivo anunció el envío de una nota verbal al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, en respuesta a la retórica y las tensiones derivadas de la operación militar en Caracas.

Aunque Petro confirmó la llamada con Rodríguez y su invitación a Colombia, no se han divulgado detalles oficiales sobre la duración de la conversación y los compromisos concretos discutidos. Tampoco se ha informado si la presidenta interina aceptó formalmente la invitación ni si existe una fecha tentativa para una reunión bilateral o multilateral.

La comunicación directa entre Petro y Rodríguez tiene un peso político significativo porque implica, en los hechos, un reconocimiento explícito del nuevo liderazgo en Caracas y posiciona a Colombia como un actor de mediación regional en un escenario de alta tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

Con estas movidas, la apuesta del Gobierno colombiano parece buscar evitar un aislamiento mayor de su vecino y contener posibles impactos en seguridad, migración y estabilidad fronteriza. Por ahora, quedan abiertas varias preguntas clave, una de ellas poder saber qué rol concreto aspira a jugar el gobierno del presidente Petro en un eventual diálogo con Washington; y hasta dónde llegará la coordinación con otros gobiernos de la región y con organismos multilaterales.

Mientras tanto, la llamada entre Petro y Delcy Rodríguez marca el primer contacto directo de alto nivel entre Colombia y la nueva jefatura del poder en Venezuela, en un momento en que cualquier gesto diplomático tiene consecuencias regionales.