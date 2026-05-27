Petro elevaría nota de protesta para EE. UU. por muerte de joven en manos de ICE que ocurrió en 2025

El presidente Gustavo Petro pidió una nota de protesta a la Cancillería por la muerte de un joven colombiano, Brayan Rayo Garzón, en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Sin embargo, los hechos ocurrieron en abril de 2025, y ya habían sido reportados por diferentes medios de comunicación. “Se suicidó un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio”, dijo Petro. “La Cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”, agregó. Lea también: Juez frena arrestos de inmigrantes en tribunales de Nueva York El presidente compartió un video del medio alemán DW, que recuerda los hechos ocurridos hace más de un año. ¿Por qué pedir la nota de protesta tanto tiempo después, si la información ya se conocía? ¿Apenas se está enterando la Cancillería?

Qué es una nota de protesta y los antecedentes recientes con EE. UU.

Una nota de protesta es un documento que se envía de manera oficial a un Gobierno para expresar un descontento por medio de canales diplomáticos. Por ejemplo, el Gobierno ya había enviado una nota de protesta a EE. UU. a través del embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, quien la envió directamente al secretario de Estado Marco Rubio. En esa ocasión, el embajador manifestó la “más enérgica protesta por los términos irrespetuosos utilizados por el presidente Donald J. Trump contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y por las acusaciones formuladas contra el jefe de Estado de nuestra nación soberana, elegido democráticamente”.

En particular, citó la afirmación en la que Trump señaló que “Colombia también está muy enferma. Gobernado por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo”. La nota afirmó que esta declaración de Trump fue “profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para nuestros principios democráticos y para la Oficina de la Presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado”. Sin embargo, a los pocos días, en una llamada telefónica, Petro y Trump limaron asperezas, lo que resultó en la visita del presidente colombiano a la Casa Blanca a principios de febrero. Desde eso, las relaciones entre ambos países han mejorado, aunque podría decirse que la tensión se mantiene, más aún con la cercanía de las elecciones presidenciales.

¿Quién era Brayan Rico Garzón?

Brayan Rico Garzón era un exintegrante del Ejército que emigró de Colombia a Estados Unidos en 2023 junto a su familia, en búsqueda de mejores oportunidades tras haberse dedicado a las ventas informales en su país natal. Tras cruzar la frontera por California, Rico Garzón logró establecerse en San Luis, Misuri. Allí trabajaba pintando viviendas y realizando entregas de comida (domicilios) con el objetivo de ahorrar dinero para contratar un abogado que le permitiera regularizar su situación migratoria. Pese a que el colombiano ya hacía esfuerzos por establecerse en el país norteamericano, contaba con una orden de deportación emitida en ausencia en junio de 2024. También contaba con un historial de dos delitos menores por robar algún artículo en una tienda y uso fraudulento de un aparato de débito o crédito. Sin embargo, ese historial no justifica violaciones a sus derechos humanos que hayan podido ocurrir durante su detención. Lea también: ¿Por qué hay agentes del ICE en los principales aeropuertos de EE. UU.? Tras este incidente, fue entregado a la custodia del ICE y trasladado a la cárcel del condado de Phelps, en Rolla, Misuri. Durante su ingreso, según reportes de la agencia internacional Associated Press, el joven manifestó sentir angustia, ansiedad y dificultades respiratorias. No obstante, su situación empeoró cuando dio positivo en una prueba de covid-19 pocos días después de su llegada, lo que motivó su traslado inmediato a una celda de aislamiento médico para evitar contagios. En medio de ese aislamiento, según la agencia mencionada, hubo fallas a la hora de atender las necesidades básicas de Brayan respecto a su salud mental. Sus citas psicológicas fueron reprogramadas o canceladas repetidamente debido a la falta de personal y a su diagnóstico de coronavirus. Asimismo, al joven se le prohibió realizar la llamada telefónica diaria que solía hacer a su madre para recibir su bendición católica, una rutina que, según su familia, era su principal soporte emocional. En medio de su desespero, Rayo escribía notas manuscritas suplicando a los guardias. “Llevo 4 días sin poderme comunicar con mi madre y siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí. Te lo ruego, por favor”, decía uno de los mensajes. Aproximadamente una hora después de entregar uno de estos mensajes, el 8 de abril de 2025, fue hallado inconsciente con una sábana alrededor del cuello. Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte por autolesión.

Bloque de preguntas y respuestas