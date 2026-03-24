¿Por qué hay agentes del ICE en los principales aeropuertos de EE. UU.?

Los principales aeropuertos de Estados Unidos enfrentan largas filas, retrasos y confusión ante la ausencia de personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), cuya nómina se ha visto afectada por el cierre parcial del gobierno federal. Según reporta AFP, los empleados de la TSA no han recibido su salario desde mediados de febrero, lo que ha provocado un aumento de ausencias y renuncias.

Según medios internacionales, unos 61.000 empleados de la TSA llevan semanas sin recibir su salario durante el cierre parcial del gobierno, que comenzó el 14 de febrero. Tras recibir solo un pago parcial a finales de ese mes, el primer sueldo completo llegó a mediados de marzo. La falta de ingresos ha llevado a que más de 450 agentes renuncien y a que muchos otros se ausenten, provocando retrasos significativos en los controles de seguridad de varios aeropuertos del país.

Para intentar aliviar esta crisis, el Gobierno de Donald Trump desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos, incluidos los de Atlanta, Nueva York, Houston y Chicago, a diferencia del personal de la TSA, estos agentes reciben su salario regularmente.

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Pero los agentes de ICE no están capacitados para realizar controles de seguridad críticos, como los que usualmente ejecuta la TSA. Según CNN, Tom Homan, asesor de Trump en temas de inmigración, explicó. “Nuestra función es simplemente ayudar a la TSA a realizar su trabajo en áreas que no requieren su experiencia especializada, como el control con la máquina de rayos X. ¿No están capacitados para eso? No lo haremos”.