La sacaron barata: dejaron en libertad a los 104 hinchas detenidos tras enfrentamientos en estadio de Argentina

La justicia argentina liberó este viernes a más de un centenar de chilenos detenidos tras los violentos enfrentamientos con hinchas argentinos durante un partido de fútbol de la Copa Sudamericana el pasado miércoles. Hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se atacaron con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del estadio Libertadores de América, en una batalla que dejó 19 heridos, dos de los cuales siguen en estado grave. Lea aquí: “Pónganse en nuestros zapatos”: en inédita protesta, hinchas de Millonarios lanzaron tenis al campo de juego De acuerdo al escrito judicial al que tuvo acceso la AFP, la orden de liberación fue emitida a la medianoche del jueves y comprende a los 104 chilenos arrestados en distintas comisarías de la provincia de Buenos Aires. Algunos, despojados de ropas y documentos en medio de la gresca, debieron ser asistidos por el consulado que les proporcionó salvoconductos. Por tierra o vía aérea, la mayoría emprendió este viernes el regreso a su país, según fuentes diplomáticas chilenas.

“En la tribuna me molieron a palos y fierros, me robaron todo”, dijo a la AFP Ignacio Castro, un psicólogo chileno de 38 años, frente al consulado de Chile en Buenos Aires. “Cuando bajé a pedir ayuda a la policía, me llevaron al hospital, me suturaron y me metieron detenido como uno más por daño, desórdenes y lesiones”, agregó, con su rostro aún magullado por los golpes. Al confirmar la liberación de los aficionados, el presidente chileno, Gabriel Boric, abogó por trabajar para poner fin a la violencia en el fútbol, un flagelo que ha golpeado sin tregua al balompié sudamericano. “Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”, agregó el mandatario, que envió el jueves a su ministro del Interior a Buenos Aires para supervisar el caso.

Una barbarie en la tribuna

El feroz enfrentamiento se produjo durante la revancha de octavos de final de la Sudamericana, que se celebraba en Avellaneda, sur de Buenos Aires, y fue cancelado al minuto 48. El caos inició cuando seguidores del equipo chileno arrojaron palos, botellas, butacas y hasta inodoros desde la tribuna popular superior, donde estaban instalados, a la parte inferior, en la que se encontraban hinchas de Independiente, que respondieron con ferocidad, constató un periodista de la AFP. Siga leyendo: Se conoció el parte médico del joven empresario apuñalado en riña durante partido del Junior El ministro de Interior chileno, Álvaro Elizalde, visitó el viernes a los heridos que aún siguen internados en el Hospital Fiorito de Avellaneda y anunció la firma de un memorándum con Argentina para prevenir la violencia en el fútbol. “Nada justifica la barbarie ni el linchamiento que se produjo”, dijo a la prensa a las puertas del centro médico.

Allí dos hombres de nacionalidad chilena permanecen en estado grave, uno con traumatismo de cráneo y otro con fractura cervical, según el parte al que tuvo acceso la AFP. Ambos fueron operados. Uno de ellos, cuyo cuadro es el más comprometido, se arrojó al vacío desde la tribuna cuando se vio acorralado por fanáticos de Independiente. Un techo amortiguó su caída y lo salvó de morir, según una autoridad chilena. El estadio de Independiente, que con siete títulos es el equipo más laureado de la Copa Libertadores, principal torneo de clubes de América, fue cerrado hasta que concluyan pericias ordenadas por la justicia. Le puede interesar: ¿Es verdad que se han desvalorizado los jugadores de Nacional tras quedar fuera de la Libertadores? “El fiscal pidió la clausura (del estadio) porque hay manchas hepáticas (sangre) en las tribunas y faltan hacerse pericias”, informó este viernes el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, a Radio10. Las gradas donde ocurrieron los enfrentamientos evidencian la magnitud de la pelea: restos de proyectiles, piedras, butacas arrancadas, hierros y remanentes de mampostería que fueron arrancados de los baños para arrojarlos.

“Ayer (jueves) hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas veinte causas judiciales”, dijo Alonso sin brindar mayores detalles. “Hay gente que tiene que rendir cuentas porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso”, acusó el ministro. La seguridad del encuentro estaba a cargo de Independiente, según la Conmebol, y ha sido cuestionada por diversas voces, incluida la de Boric, que denunció un “inaceptable linchamiento de chilenos”.

A la espera de sanciones

Las imágenes brutales de los choques, uno de los peores de los últimos años en el fútbol latinoamericano, dieron la vuelta al mundo.