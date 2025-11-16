Así funcionaba presunta banda de extorsión desmantelada en Llanogrande liderada por una rusa y su esposo colombiano

La ciudadana rusa Julia Maydankina y su esposo bogotano, Hugo Ernesto Romero Páez, son señalados por las autoridades como los presuntos líderes de una red internacional que exigía pago de extorsiones a través de criptomonedas.

Su captura se dio en una lujosa mansión en Rionegro, Antioquia, en el sector de Llanogrande. Esta se ejecutó en medio de un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, CTI y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, ambos hacían parte de la organización criminal Red Dot la cual delinquía a través de plataformas digitales y sostenía vínculos con empresas de España, Venezuela, Colombia y Rusia.

Maydankina y Romero Páez al parecer conseguía datos sensibles de empresarios y luego con esta información les exigía entre el 20% y el 50% de los ingresos mensuales a cambio de no divulgar información confidencial y no excluirlos de sociedades o membresías, pues los hacían socios de una empresa virtual que supuestamente les dejaba una utilidad a los empresarios.

Según registros mercantiles, la pareja aparecía como representantes legales de empresas como Kalina Cosmetics, R&R Grupo Inmobiliario e Inversiones SAS, Mariscos del Mar R&R SAS y Marketing Commercial Services SAS. Dichas organizaciones relacionadas algunas al transporte de carga, procesamiento de alimentos y call center eran presuntamente utilizadas como fachadas para canalizar fondos provenientes de la extorsión y el lavado de activos.