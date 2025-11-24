Cayó en Medellín una venezolana clave en red de estafa y lavado en el Caribe

En un procedimiento conjunto entre la Alcaldía de Medellín, Interpol Colombia y Migración Colombia, fue detenida una ciudadana venezolana, requerida por las autoridades judiciales de República Dominicana mediante notificación roja.

El operativo se realizó en el barrio Belén, comuna 16, donde fue ubicada y asegurada por las autoridades, tras verificar el requerimiento internacional.

A Keylis Samahi Belfon, de 31 años, se le acusa de los delitos de lavado de activos, bancarrota y estafa, delitos tecnológicos y asociación ilícita.