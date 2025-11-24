x

Cayó en Medellín una venezolana clave en red de estafa y lavado en el Caribe

Según las autoridades, la mujer hacía parte de un grupo criminal que estafaba personas con una inmobiliaria falsa.

    Ciudadana venezolana capturada por delitos cometidos en República Dominicana. Está a la espera de extradición. FOTO: ALCALDÍA DE MEDELLÍN
El Colombiano
24 de noviembre de 2025
bookmark

En un procedimiento conjunto entre la Alcaldía de Medellín, Interpol Colombia y Migración Colombia, fue detenida una ciudadana venezolana, requerida por las autoridades judiciales de República Dominicana mediante notificación roja.

El operativo se realizó en el barrio Belén, comuna 16, donde fue ubicada y asegurada por las autoridades, tras verificar el requerimiento internacional.

A Keylis Samahi Belfon, de 31 años, se le acusa de los delitos de lavado de activos, bancarrota y estafa, delitos tecnológicos y asociación ilícita.

Cayó en Medellín una venezolana clave en red de estafa y lavado en el Caribe

De acuerdo con la información compartida por los organismos internacionales, la extranjera integraba una estructura criminal que operaba bajo fachada inmobiliaria, a través de empresas con las cuales estafaban a ciudadanos dominicanos y de otros países, mediante la venta fraudulenta de proyectos ficticios.

Para captar a las víctimas, utilizaban medios electrónicos y plataformas, estrategia que les permitía obtener sumas elevadas en dólares y pesos dominicanos antes de desaparecer. Estas actividades delictivas se desarrollaron entre 2022 y 2024 y afectaron a múltiples personas, dentro y fuera del país.

La ciudadana quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en espera de la documentación que debe ser remitida por canales diplomáticos desde República Dominicana para la expedición formal de la orden de captura con fines de extradición.

