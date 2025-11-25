La costosa chaqueta con la que Verónica Alcocer salió de compras en tiendas de lujo en Estocolmo

Las imágenes de Verónica Alcocer caminando por las calles de Estocolmo visitando tiendas de lujo ponen de nuevo el foco en el estilo de vida que la primera dama (aunque separada del presidente Gustavo Petro, pero no legalmente) tiene en una de las ciudades más costosas de Europa. Y es que, mientras el mandatario colombiano asegura que la mamá de dos de sus hijas no puede regresar al país por la decisión del gobierno norteamericano de incluirlos a ambos en la lista Clinton, Alcocer parece no estar agobiada por estar lejos de su familia, ni de la Casa de Nariño.

Eso ha quedado en evidencia las últimas semanas luego de que medios suecos hayan revelado el círculo del que se rodea en ese país: empresarios millonarios con los que frecuenta sitios exclusivos de esa ciudad, pese a las restricciones económicas que tendría tras ser incluida en la lista estadounidense. Siga leyendo: Las operaciones de la familia Alcocer en el Banco Agrario: créditos por $8.000 millones y el contrato de una sucursal por diez años Y no es solo de quienes se rodea y a dónde sale, sino también como se viste. Este martes, cuando un periodista del diario Expressen se acercó a la primera dama para hacerle unas preguntas –a lo que ella se negó asegurando que no habla inglés–, Alcocer lucía una costosa prenda que refleja el estilo de vida que ostenta.

Se trata de una chaqueta de invierno de la marca de moda italiana Romagna Furs, cuyo valor es de 1.590 euros (según su página web) que, de acuerdo con la tasa de cambio de este martes, serían 6.993.943 de pesos colombianos. La prenda tiene un diseño exclusivo de un pueblo tradicional italiano que, de acuerdo con la marca, está fabricado con piel de “borreguito”.

Así se oferta la chaqueta que Verónica Alcocer lució este martes mientras hacía compras en Estocolmo. FOTO: Tomada de la página web de Romagna Furs