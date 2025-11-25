La costosa chaqueta con la que Verónica Alcocer salió de compras en tiendas de lujo en Estocolmo

Las imágenes de Verónica Alcocer caminando por las calles de Estocolmo visitando tiendas de lujo ponen de nuevo el foco en el estilo de vida que la primera dama (aunque separada del presidente Gustavo Petro, pero no legalmente) tiene en una de las ciudades más costosas de Europa.
Y es que, mientras el mandatario colombiano asegura que la mamá de dos de sus hijas no puede regresar al país por la decisión del gobierno norteamericano de incluirlos a ambos en la lista Clinton, Alcocer parece no estar agobiada por estar lejos de su familia, ni de la Casa de Nariño.