Hombres armados asesinaron al menos a 29 personas en un campo de fútbol en Nigeria

Hombres armados mataron al menos a 29 personas en el estado de Adamawa, en el noreste de Nigeria, informó el gobernador estatal este lunes 27 de abril, en un ataque que según habitantes de la zona tenía como objetivo a jóvenes reunidos en un campo de fútbol. Le puede interesar: Muere el ministro de Defensa de Malí en ataque rebelde que sacude la seguridad del país: un golpe a la junta militar “No descansaremos hasta que se restablezca la paz y los responsables sean llevados ante la justicia”, declaró el gobernador Ahmadu Umaru Fintiri, reafirmando su compromiso de salvaguardar la vida y la propiedad en todo el estado de Adamawa.

“El gobernador Ahmadu Umaru Fintiri ha confirmado que no menos de 29 personas murieron en un ataque mortal contra la comunidad de Guyaku, en el área de gobierno local de Gombi”, señaló su asistente en una publicación en redes sociales. Un residente local, Philip Agabus, declaró a la AFP que el ataque ocurrió precisamente este domingo 26 por la tarde durante una reunión “en un campo de fútbol en la comunidad de Guyaku” cuando “insurgentes entraron con armas y empezaron a disparar al azar”.

El estado de Adamawa es un foco de violencia yihadista y de bandas criminales locales. La violencia comunitaria por conflictos de tierras también es frecuente en el estado. Los muertos eran “jóvenes, incluidas algunas chicas que estaban viendo el partido de fútbol”, dijo a la AFP otro vecino, Joshua Usman. “También quemaron lugares de culto, casas y motocicletas”, añadió Usman.