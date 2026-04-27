Hombres armados asesinaron al menos a 29 personas en un campo de fútbol en Nigeria

Hombres armados mataron al menos a 29 personas en el estado de Adamawa, en el noreste de Nigeria, informó el gobernador estatal este lunes 27 de abril, en un ataque que según habitantes de la zona tenía como objetivo a jóvenes reunidos en un campo de fútbol.
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“No descansaremos hasta que se restablezca la paz y los responsables sean llevados ante la justicia”, declaró el gobernador Ahmadu Umaru Fintiri, reafirmando su compromiso de salvaguardar la vida y la propiedad en todo el estado de Adamawa.