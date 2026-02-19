x

Cuando la tecnología rompe récords Guinness: los 5 más curiosos

Estos hitos revelan que la industria tecnológica ya no se limita a prometer mejoras, sino que las somete a pruebas extremas, medibles y certificadas.

  • Desde velocidades insólitas a caídas desde gran altura, estos son algunos de los récords más curiosos del mundo de la tecnología. FOTOS GETTY
    Desde velocidades insólitas a caídas desde gran altura, estos son algunos de los récords más curiosos del mundo de la tecnología. FOTOS GETTY
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 6 horas
bookmark

Los Guinness World Records no solo registran hazañas humanas. En los últimos años, la tecnología se abrió espacio con marcas que miden velocidad, resistencia, alcance y capacidad de conexión de sus dispositivos.Y si bien no son hazañas que transformen la vida cotidiana de inmediato, sí marcan el rumbo de una industria que compite, cada vez más, por demostrar con hechos lo que antes solo se anunciaba en fichas técnicas.

Estos son cinco récords recientes que muestran hasta dónde ha llegado la industria digital y por qué importan más allá de datos y cifras.

Caída extrema

Cuando la tecnología rompe récords Guinness: los 5 más curiosos

En 2025, en Dubái, un smartphone resistió la caída desde 6.133 metros, la mayor altura registrada para este tipo de dispositivo sin fallas funcionales. El récord fue certificado por Guinness World Records y quedó en manos del HONOR Magic8 Lite.

Por qué importa: Más allá del impacto visual, la prueba traslada la conversación sobre durabilidad del laboratorio al uso real. La resistencia deja de ser un atributo secundario y se convierte en un criterio técnico verificable.

Velocidad récord

Cuando la tecnología rompe récords Guinness: los 5 más curiosos

En 2024, científicos en el Reino Unido lograron una conexión a internet superior a 300 terabits por segundo (Tb/s), una de las velocidades más altas registradas hasta ahora.

Por qué importa: La cifra es más de 4,5 millones de veces superior a la banda ancha doméstica promedio. Anticipa el volumen de datos que deberán manejar las redes globales en escenarios como inteligencia artificial, computación en la nube y transmisión masiva de información.

Conocimiento global

Cuando la tecnología rompe récords Guinness: los 5 más curiosos

Wikipedia fue reconocida como la enciclopedia en línea más extensa del mundo, con más de 63 millones de artículos en 334 idiomas, un récord consolidado en la última década.

Por qué importa: No se trata de infraestructura física, sino de colaboración digital a escala planetaria. El récord refleja cómo el conocimiento se produce, actualiza y distribuye de forma descentralizada en la era digital.

Conexión longeva

Cuando la tecnología rompe récords Guinness: los 5 más curiosos

Una videollamada reunió a 17 mujeres centenarias españolas, que sumaron 1.757 años de vida en una misma conexión, marca reconocida por Guinness.

Por qué importa: Más allá de lo anecdótico, el hito evidencia la universalidad de la tecnología: plataformas digitales capaces de conectar generaciones que crecieron lejos del mundo digital.

Capacidad invisible

Cuando la tecnología rompe récords Guinness: los 5 más curiosos

El router CRS-1 de Cisco Systems fue certificado como el de mayor capacidad, con hasta 92 terabits por segundo, un récord en infraestructura de red.

Por qué importa: Estos avances sostienen el crecimiento del tráfico global de datos. Aunque invisibles para el usuario final, son la base de servicios cotidianos como videollamadas, pagos digitales y plataformas de streaming.

