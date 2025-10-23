Unos 14 millones de inmigrantes latinos están en situación irregular en EE. UU.: estas son las cifras de los colombianos, según informe

En torno a 14 millones de inmigrantes de América Latina se encontraban en situación irregular en Estados Unidos en 2023, ocho millones de ellos sin estatus legal y otros seis con algún tipo de protección temporal, según cifras del centro de estudios Pew Center.

Los últimos datos del censo oficial en Estados Unidos permiten al Pew Center establecer una radiografía de la población “latina”, que es “el segundo grupo racial o étnico del país” (20% en 2024), de acuerdo al texto recibido por la AFP el miércoles.

Entre 2000 y 2024 la población latina prácticamente se duplicó, al pasar de 35,3 millones a 68 millones.

Ese cambio se aceleró bajo la presidencia de Joe Biden (2021-2025), de acuerdo a las cifras que proporciona Pew, ya que entre 2021 y 2024 más de un millón de inmigrantes provenientes de América Latina entraron anualmente al país, legal o ilegalmente.

Sin embargo, la composición de la minoría latina en Estados Unidos es más compleja que la división entre legales e ilegales.

“Cambió dramáticamente después de 2000”, explica el texto, según el cual “los nacimientos fueron la principal fuente de crecimiento de la población hispana”.

La pandemia del covid-19 también afectó a la inmigración en 2020 y 2021. “En 2025 se espera que el patrón vuelva a las tendencias de 2000-2021 como resultado de los recientes cambios en la política de inmigración de la administración Trump”, añadieron los expertos del Pew Center.

El gobierno de Donald Trump ha emitido más de 180 decretos y regulaciones para atajar la inmigración, legal e ilegal.