Video | Familia decidió adelantar la Navidad para celebrarla junto a su hija de 9 años con cáncer terminal: “la última juntos”

El espíritu de la Navidad no entiende de calendarios y menos cuando la vida de un miembro de una familia, no importa cuál sea, está en riesgo de perderse sin saber el momento exacto.
Esta premisa, dolorosa y conmovedora, es una realidad en el hogar de una familia de Utah, Estados Unidos, que decidió adelantar las fiestas decembrinas para disfrutarla junto a su hija Brielle, de tan solo nueve años, y que cuenta con un delicado estado de salud.
La pequeña enfrenta un cáncer terminal en etapa 4, por lo que un reciente deterioro en su estado de salud, precipitó a esta familia a tomar esta rápida decisión: recrear el ambiente navideño en octubre para asegurar la última celebración juntos.