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“Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga”: Irán lanza dura advertencia contra Milei

Un duro editorial del diario Tehran Times eleva la tensión con Argentina tras las declaraciones de Javier Milei, a quien señalan de alinear al país con Estados Unidos e Israel contra Irán.

  • Javier Milei fue señalado por el diario Tehran Times tras sus declaraciones sobre Irán, que escalaron la tensión diplomática. FOTO: AFP.
    Javier Milei fue señalado por el diario Tehran Times tras sus declaraciones sobre Irán, que escalaron la tensión diplomática. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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El diario iraní Tehran Times publicó una dura editorial en la que acusa al presidente de Argentina, Javier Milei, de haber cruzado “una línea roja imperdonable” al adoptar una postura abiertamente crítica contra Irán y alinearse con Estados Unidos e Israel.

Conozca: Escándalo en Argentina: hallan presunto acuerdo de US$5 millones para que Milei promocionara criptoestafa

El pronunciamiento se produce después de que Milei afirmara públicamente que Irán es un enemigo de Argentina, al recordar los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires. “No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas (...) son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, aseguró el mandatario.

En respuesta, el medio iraní sostuvo que esas declaraciones obligan a su país a considerar una reacción. “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino (...) debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”, señala la editorial.

El texto eleva el tono al afirmar que Argentina “se ha presentado oficialmente como enemiga” y acusa al gobierno de Milei de alinearse con lo que denomina el eje entre Washington y Tel Aviv en una supuesta “agresión militar” contra Irán. Para el diario, esto representa un punto de quiebre en la relación bilateral.

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Además, la publicación sostiene que Irán nunca consideró a Argentina como un adversario, pero acusa al actual gobierno de sacrificar los intereses nacionales en favor de sus alianzas internacionales. En ese sentido, cuestiona la cercanía de Milei con Estados Unidos e Israel, y su impacto en la política exterior argentina.

El editorial también lanza señalamientos más graves al asegurar que Argentina se ha convertido en “el Israel de América Latina”, insinuando que existiría una fuerte influencia de sectores vinculados al Gobierno israelí en la toma de decisiones del país sudamericano. Incluso, menciona presuntos vínculos de empresas argentinas con operaciones de inteligencia y apoyo logístico contra Irán.

Según el texto, estas compañías operarían bajo la fachada de actividades comerciales, pero en realidad participarían en tareas de monitoreo y transferencia de información sensible, lo que, a juicio del medio iraní, constituiría una amenaza directa a la seguridad nacional de su país.

Asimismo, el diario afirma que existen “múltiples evidencias” sobre la participación de estas empresas en acciones relacionadas con ofensivas militares recientes contra Irán, aunque no presenta pruebas concretas en la publicación.

El pronunciamiento del Tehran Times refleja el creciente deterioro en las relaciones entre ambos países, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y conflictos en Medio Oriente que siguen escalando y redefiniendo alianzas a nivel global.

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