“Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga”: Irán lanza dura advertencia contra Milei

El diario iraní Tehran Times publicó una dura editorial en la que acusa al presidente de Argentina, Javier Milei, de haber cruzado “una línea roja imperdonable” al adoptar una postura abiertamente crítica contra Irán y alinearse con Estados Unidos e Israel. Conozca: Escándalo en Argentina: hallan presunto acuerdo de US$5 millones para que Milei promocionara criptoestafa El pronunciamiento se produce después de que Milei afirmara públicamente que Irán es un enemigo de Argentina, al recordar los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires. “No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas (...) son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, aseguró el mandatario. En respuesta, el medio iraní sostuvo que esas declaraciones obligan a su país a considerar una reacción. “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino (...) debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”, señala la editorial.

El texto eleva el tono al afirmar que Argentina “se ha presentado oficialmente como enemiga” y acusa al gobierno de Milei de alinearse con lo que denomina el eje entre Washington y Tel Aviv en una supuesta “agresión militar” contra Irán. Para el diario, esto representa un punto de quiebre en la relación bilateral. Siga leyendo: ¿Industria argentina en recesión? 2.436 empresas cerradas y 73.000 empleos perdidos en el gobierno de Milei Además, la publicación sostiene que Irán nunca consideró a Argentina como un adversario, pero acusa al actual gobierno de sacrificar los intereses nacionales en favor de sus alianzas internacionales. En ese sentido, cuestiona la cercanía de Milei con Estados Unidos e Israel, y su impacto en la política exterior argentina. El editorial también lanza señalamientos más graves al asegurar que Argentina se ha convertido en “el Israel de América Latina”, insinuando que existiría una fuerte influencia de sectores vinculados al Gobierno israelí en la toma de decisiones del país sudamericano. Incluso, menciona presuntos vínculos de empresas argentinas con operaciones de inteligencia y apoyo logístico contra Irán.