“Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga”: Irán lanza dura advertencia contra Milei

El diario iraní Tehran Times publicó una dura editorial en la que acusa al presidente de Argentina, Javier Milei, de haber cruzado “una línea roja imperdonable” al adoptar una postura abiertamente crítica contra Irán y alinearse con Estados Unidos e Israel.
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El pronunciamiento se produce después de que Milei afirmara públicamente que Irán es un enemigo de Argentina, al recordar los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires. “No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas (...) son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, aseguró el mandatario.
En respuesta, el medio iraní sostuvo que esas declaraciones obligan a su país a considerar una reacción. “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino (...) debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”, señala la editorial.